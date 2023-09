Mae Cyffur Alzheimer Newydd Posibl yn Lleihau Llid yr Ymennydd ac yn Gwella'r Cof

Mae ymchwilwyr o Sefydliad Dysgu a Chof Picower yn MIT wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth drin clefyd Alzheimer trwy ddatblygu cyffur sy'n lleihau llid yn yr ymennydd ac yn gwella cof. Mae'r cyffur, o'r enw A11, yn targedu ffactor trawsgrifio genetig o'r enw PU.1, sy'n gyfrifol am orfynegiant genynnau llidiol yng nghelloedd imiwnedd yr ymennydd yn ystod clefyd Alzheimer. Mae A11 yn atal gweithgaredd PU.1 trwy recriwtio proteinau sy'n atal mynegiant y genynnau llidiol hyn.

Mae llid yn elfen bwysig o batholeg clefyd Alzheimer, ac mae dod o hyd i driniaethau effeithiol wedi bod yn anodd. Trwy brofion preclinical ar ddiwylliannau celloedd dynol a modelau llygoden Alzheimer, canfu'r ymchwilwyr fod A11 yn lleihau llid mewn celloedd dynol tebyg i ficroglia a modelau llygoden lluosog o glefyd Alzheimer. Mae hefyd yn gwella gwybyddiaeth mewn llygod yn sylweddol.

Cymharodd yr ymchwilwyr fynegiant genynnau mewn samplau ymennydd post mortem gan gleifion Alzheimer a rheolaethau nad ydynt yn ymwneud â Alzheimer. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod canlyniadau Alzheimer mewn newidiadau mawr mewn mynegiant genynnau microglial, ac mae cynnydd mewn rhwymiad PU.1 i dargedau genynnau llidiol yn rhan sylweddol o'r newidiadau hyn. Gostwng gweithgaredd PU.1 mewn model llygoden o lai o lid a niwroddirywiad Alzheimer.

Sgriniodd y tîm dros 58,000 o foleciwlau bach i ddod o hyd i gyfansoddion a allai leihau llid a genynnau sy'n gysylltiedig â Alzheimer a reoleiddir gan PU.1. A11 oedd y mwyaf grymus ymhlith y chwe ymgeisydd terfynol. Mewn arbrofion a gynhaliwyd ar gelloedd dynol tebyg i ficroglia, gostyngodd A11 fynegiant a secretion cytocinau llidiol ac atal microglia rhag gor-ymateb i giwiau llidiol.

Mae angen ymchwil pellach i ddatblygu a phrofi A11 fel triniaeth ar gyfer clefyd Alzheimer. Gallai'r cyffur addawol hwn gyfrannu at ddatblygiad therapïau mwy effeithiol ar gyfer yr anhwylder niwroddirywiol dinistriol hwn.

– Clefyd Alzheimer Diffiniad: Mae clefyd Alzheimer yn glefyd sy'n ymosod ar yr ymennydd, gan achosi dirywiad mewn gallu meddyliol sy'n gwaethygu dros amser. Dyma'r math mwyaf cyffredin o ddementia ac mae'n cyfrif am 60 i 80 y cant o achosion dementia. Nid oes iachâd ar gyfer clefyd Alzheimer ar hyn o bryd, ond mae yna feddyginiaethau a all helpu i leddfu'r symptomau.

- Diffiniad MIT: Mae MIT yn acronym ar gyfer Sefydliad Technoleg Massachusetts. Mae'n brifysgol ymchwil breifat fawreddog yng Nghaergrawnt, Massachusetts a sefydlwyd ym 1861. Mae wedi'i threfnu'n bum Ysgol: pensaernïaeth, peirianneg, y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol, rheolaeth, a gwyddoniaeth. Mae effaith MIT yn cynnwys llawer o ddatblygiadau gwyddonol a datblygiadau technolegol. Ei genhadaeth yw ceisio gwybodaeth sylfaenol am natur ac ymddygiad systemau byw a chymhwyso'r wybodaeth honno i wella iechyd, ymestyn bywyd, a lleihau salwch ac anabledd.

- Diffiniad Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol: Y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (NIH) yw prif asiantaeth llywodraeth yr Unol Daleithiau sy'n gyfrifol am ymchwil biofeddygol ac iechyd y cyhoedd. Mae'n cynnal ei ymchwil wyddonol ei hun trwy ei Raglen Ymchwil Intramwrol (IRP) ac yn darparu cyllid ymchwil biofeddygol mawr i gyfleusterau ymchwil nad ydynt yn NIH trwy ei Raglen Ymchwil Allanol. Ei genhadaeth yw ceisio gwybodaeth sylfaenol am natur ac ymddygiad systemau byw a chymhwyso'r wybodaeth honno i wella iechyd, ymestyn bywyd, a lleihau salwch ac anabledd.