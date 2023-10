Telesgop Gofod Rhufeinig NASA i Chwyldro Archwilio'r Llwybr Llaethog

By

Mae Telesgop Gofod Rufeinig Nancy Grace NASA ar fin darparu golygfeydd digynsail i graidd galaeth Llwybr Llaethog. Wedi'i drefnu i'w lansio yn 2027, bydd y genhadaeth hon yn defnyddio'r dechneg o ficrolensio i arsylwi cannoedd o filiynau o sêr, a allai arwain at ddarganfyddiadau arloesol mewn seryddiaeth parth amser.

Amnewid dyfyniadau: Nod y genhadaeth yw monitro'r sêr am fflachiadau adrodd, gan nodi presenoldeb planedau, sêr pell, gwrthrychau rhewllyd ar gyrion cysawd yr haul, yn ogystal â thyllau du ynysig a ffenomenau cosmig eraill. Trwy ei arsylwadau, disgwylir i'r Telesgop Gofod Rhufeinig osod record newydd ar gyfer adnabod yr allblaned mwyaf adnabyddus, gan ddadorchuddio cipolwg ar gymdogaeth galaethol wahanol a allai fod yn gartref i fydoedd anhysbys.

Mae seryddiaeth parth amser yn canolbwyntio ar astudio sut mae'r bydysawd yn esblygu dros amser, a bydd monitro awyr hirdymor Rhufeinig yn cyfrannu'n fawr at y maes hwn. Bydd y telesgop yn ymuno â rhwydwaith o arsyllfeydd ledled y byd, gan gasglu a dadansoddi newidiadau yn y cosmos ar y cyd. Bydd yr Arolwg Parth Amser Chwydd Galactig, a gynhaliwyd gan Roman, yn archwilio'r Llwybr Llaethog yn benodol, gan ddefnyddio ei allu isgoch i dreiddio i gymylau llwch sy'n rhwystro golygfa o ranbarth canolog yr alaeth.

Bydd y Telesgop Gofod Rhufeinig yn cynnwys hidlydd bron isgoch newydd a fydd yn galluogi'r arsyllfa i ganfod tonfeddi hirach o olau. Mae'r gwelliant hwn yn ehangu cwmpas y cwestiynau cosmig y gall y telesgop fynd i'r afael â nhw, gan ymestyn o ymyl ein cysawd yr haul i gorneli pellaf y bydysawd.

Un o'r technegau allweddol a ddefnyddir gan y Telesgop Gofod Rhufeinig yw microlensio. Mae hyn yn digwydd pan fydd gwrthrych yn alinio'n berffaith â seren gefndir, gan achosi i'r golau o'r seren blygu o amgylch y gwrthrych. Mae'r digwyddiadau microlensio hyn yn creu pigau dros dro yn nisgleirdeb y seren, gan ddangos presenoldeb gwrthrych yn y cyfamser. Trwy fonitro digwyddiadau o'r fath yng nghanol y Llwybr Llaethog, gall seryddwyr adnabod gwrthrychau nas gwelwyd fel planedau, hyd yn oed os na allant eu harsylwi'n uniongyrchol.

Mae cynllun yr arolwg yn cynnwys dal delweddau bob 15 munud am tua dau fis, gan ailadrodd y broses chwe gwaith dros brif genhadaeth pum mlynedd y telesgop. Disgwylir i'r ymgyrch arsylwi helaeth hon ddatgelu planedau newydd mewn tiriogaeth sydd i raddau helaeth heb ei siartio yn ein galaeth.

Gyda’i dechnoleg arloesol a’i strategaeth arolygu gynhwysfawr, mae’r Telesgop Gofod Rhufeinig ar fin chwyldroi ein dealltwriaeth o’r Llwybr Llaethog a datblygu ein gwybodaeth o’r bydysawd y tu hwnt yn sylweddol.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw microlensing?

Mae microlensio yn ffenomen sy'n digwydd pan fydd gwrthrych, fel seren neu blaned, yn dod i aliniad â seren gefndir, gan achosi i'r golau o'r seren gefndir blygu o amgylch y gwrthrych rhyngol. Mae hyn yn creu disgleirdeb dros dro o olau'r seren gefndir, gan ddangos presenoldeb y gwrthrych yn y cyfamser.

2. Sut bydd y Telesgop Gofod Rhufeinig yn defnyddio microlensio?

Bydd y Telesgop Gofod Rhufeinig yn defnyddio microlensing i arsylwi canol galaeth y Llwybr Llaethog. Trwy fonitro amrywiadau disgleirdeb sêr cefndir, gall y telesgop ganfod presenoldeb gwrthrychau nas gwelwyd, megis planedau a thyllau du yng nghraidd yr alaeth.

3. Beth yw seryddiaeth parth amser?

Mae seryddiaeth parth amser yn gangen o seryddiaeth sy'n canolbwyntio ar astudio sut mae gwrthrychau a ffenomenau nefol yn newid dros amser. Trwy arsylwi a dadansoddi'r newidiadau hyn, gall gwyddonwyr gael cipolwg ar brosesau a dynameg y bydysawd.

4. Beth yw'r Arolwg Parth Amser Chwydd Galactig?

Mae Arolwg Parth Amser Chwydd Galactig yn ymgyrch arsylwi benodol a gynhelir gan y Telesgop Gofod Rhufeinig. Ei nod yw astudio canol galaeth y Llwybr Llaethog gan ddefnyddio gweledigaeth isgoch y telesgop, gan ganiatáu i wyddonwyr weld trwy gymylau o lwch sy'n aml yn cuddio golygfa'r ardal hon. Bydd yr arolwg hwn yn darparu data gwerthfawr am ddeinameg a nodweddion rhanbarth canolog yr alaeth.

5. Pryd mae'r Telesgop Gofod Rhufeinig yn cael ei lansio?

Mae lansiad y Telesgop Gofod Rhufeinig wedi'i gynllunio ar gyfer 2027. Unwaith y caiff ei ddefnyddio, bydd y telesgop yn dechrau ar ei brif genhadaeth bum mlynedd, pan fydd yn chwyldroi ein dealltwriaeth o'r Llwybr Llaethog ac yn gwneud cyfraniadau sylweddol i faes seryddiaeth.