Golwg ar Ymchwil Feddygol ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol

CANOLFAN GOFOD KENNEDY, Fla., Hydref 30, 2023 /PRNewswire/ - Disgwylir i genhadaeth Gwasanaethau Ailgyflenwi Masnachol SpaceX 29ain i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) lansio ar Dachwedd 5, 2023, gyda'r nod o hyrwyddo ymchwil feddygol a dod o hyd i ffyrdd newydd o atal a thrin afiechydon ar y Ddaear ac yn y gofod.

Bydd nifer o lwythi tâl a noddir gan yr ISS National Laboratory® ar fwrdd y genhadaeth, gan gwmpasu ystod o bynciau o ficrobau a chynhyrchu melanin i organoidau ymennydd a chyflenwi meddyginiaethol trwy fwcws. Nod pob ymchwiliad yw dod â gwerth i ddynoliaeth a meithrin cyfleoedd masnachol ym myd orbit isel y Ddaear.

Bydd Labordy Ymchwil y Llynges yn archwilio sut mae micro-ddisgyrchiant yn effeithio ar ymddygiad microbau wrth gynhyrchu melanin. Bydd yr astudiaeth yn ymchwilio i botensial microgravity ac ymbelydredd cosmig wrth gynhyrchu amrywiadau melanin newydd y gellir eu defnyddio i ddatblygu bioddeunyddiau newydd.

Bydd Boeing yn cynnal profion ar orchudd arwyneb polymer gwrthficrobaidd i asesu ei effeithiolrwydd yn erbyn microbau ar leoliadau lluosog o fewn yr ISS. Gall y canlyniadau gynnig mewnwelediad i liniaru risgiau heintiau yn ystod teithiau gofod yn y dyfodol ac ar lwyfannau gofod.

Mae Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol UDA (NSF) yn cydweithio â Labordy Cenedlaethol ISS trwy ariannu dau ymchwiliad biotechnoleg. Nod Prifysgol California, Santa Barbara yw deall rôl mwcws yn y llwybr anadlu dynol a sut mae'n effeithio ar gyflenwi meddyginiaeth i'r ysgyfaint. Bydd yr astudiaeth yn defnyddio tiwbiau wedi'u gorchuddio â gel i arsylwi ar gludo plygiau hylif trwy'r llwybr anadlu, gan wella modelau cyflenwi cyffuriau a therapïau o bosibl ar gyfer syndrom trallod anadlol mewn babanod. Bydd ymchwilwyr ym Mhrifysgol California, San Francisco yn canolbwyntio ar heneiddio system imiwnedd a galluoedd adfywiol celloedd yr afu gan ddefnyddio sglodion meinwe 3D-imiwnedd-afu. Gall yr ymchwil hwn arwain at ymyriadau a all arafu heneiddio a gwella iachâd yr afu mewn cleifion ar y Ddaear.

Bydd Prifysgol California, San Diego yn ymchwilio i effeithiau microgravity ar organoidau ymennydd sy'n deillio o fôn-gelloedd i gael cipolwg ar heneiddio cyflymach yn y gofod a dirywiad gwybyddol. Gallai'r canfyddiadau gyfrannu at well dealltwriaeth o gyflyrau niwrolegol fel dementia ac Alzheimer's, ac o bosibl agor drysau i driniaethau newydd.

Bydd Redwire Space, ffigwr amlwg yn natblygiad cyfleusterau yn y gofod, yn defnyddio ei Labordy Fferyllol Mewn Gofod i gynnal arbrofion ar dwf crisial protein gan ddefnyddio microgravity. Mae absenoldeb disgyrchiant yn caniatáu i grisialau dyfu'n fwy ac yn fwy unffurf, gan wella therapiwteg i gleifion o bosibl. Bydd y cyfleuster hwn ar agor i'r gymuned gwyddorau bywyd ar gyfer ymchwiliadau pellach pan fydd yn gwbl weithredol.

Bydd yr ymholiadau arloesol hyn yn cael eu harddangos mewn gweminar a gynhelir gan yr ISS National Lab a NASA, a gwahoddir aelodau’r cyfryngau i ofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn. Yn ystod y dyddiau nesaf bydd nifer o ddatganiadau i'r wasg yn tynnu sylw at y prosiectau sy'n cael eu lansio ar long ofod SpaceX Dragon fel rhan o'r genhadaeth hon.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw pwrpas cenhadaeth SpaceX 29th Commercial Resupply Services?

A: Nod y genhadaeth yw datblygu ymchwil feddygol ac o bosibl darganfod ffyrdd newydd o atal a thrin afiechydon ar y Ddaear ac yn y gofod.

C: Beth yw rhai o'r llwythi tâl a noddir gan Labordy Cenedlaethol ISS?

A: Mae'r ymchwiliadau'n ymdrin ag ystod eang o bynciau megis cynhyrchu melanin, gorchuddion wyneb gwrthficrobaidd, rôl mwcws wrth gyflenwi meddyginiaeth, heneiddio'r system imiwnedd, ac organoidau ymennydd.

C: Sut gall y canfyddiadau hyn fod o fudd i ddynoliaeth?

A: Gall canfyddiadau'r ymchwil o bosibl arwain at well dulliau cyflenwi cyffuriau, triniaethau ar gyfer cyflyrau niwrolegol, a therapiwteg well.

C: Pryd fydd y weminar sy'n arddangos yr ymchwiliadau yn cael ei chynnal?

A: Cynhelir y gweminar ar Hydref 31, 2023, am 1 pm EDT.

C: A allaf gael mynediad at luniau cydraniad uchel yn ymwneud â'r ymchwiliadau hyn?

A: Gallwch, gallwch lawrlwytho lluniau cydraniad uchel trwy ymweld â gwefan ISS National Lab.