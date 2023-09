Darganfod Meteoryn Dwbl De Affrica: Datgloi Cyfrinachau'r Gofod

Mae meteorynnau, darnau o graig sydd wedi disgyn i'r Ddaear o'r gofod, wedi swyno pobl am filoedd o flynyddoedd. Nid yn unig y maent yn ysbrydoli parchedig ofn a mythau, ond maent hefyd yn cadw gwybodaeth wyddonol werthfawr am enedigaeth ein cysawd yr haul a bodolaeth bywyd organig. Yn Ne Affrica, lle mae meteorynnau'n cael eu hystyried yn rhan sylweddol o'r dreftadaeth naturiol, mae darganfyddiad dwbl diweddar wedi codi cyffro ymhlith gwyddonwyr a chasglwyr fel ei gilydd.

Ar ddiwedd 2021, estynnodd y ffermwr Gideon Lombaard o dalaith Northern Cape at ymchwilwyr meteoryn yn Ne Affrica, gan amau ​​​​ei fod wedi dod o hyd i ddau ddarn o feteoryn. Os profir yn wir, dyma fyddai'r darganfyddiadau meteoryn cyntaf yn y wlad ers dros 40 mlynedd. Ar ôl cynnal profion amrywiol ar y darnau, cadarnhaodd ymchwilwyr eu bod yn wir yn feteorynnau ar wahân i wahanol ddigwyddiadau.

Derbyniodd pwyllgor enwi’r Gymdeithas Feteoritical y cynnig a chydnabod y ddau feteorynnau’n swyddogol fel endidau gwahanol. Cawsant eu henwi yn Brierskop a Wolfkop ar ôl tirnodau ger eu safleoedd darganfod. Gyda'r darganfyddiad dwbl hwn, mae gan Dde Affrica bellach gyfrif wedi'i gadarnhau o 51 meteoryn, yr uchaf yn Affrica Is-Sahara.

O'i gymharu â'r dros 14,000 o feteorynnau a gafodd eu hadennill o Anialwch y Sahara, mae nifer y meteorynnau a geir yn ne Affrica yn gymharol fach. Mae hyn yn rhoi cyfle ar gyfer rhaglen ymwybyddiaeth a chwilio addysg meteoryn genedlaethol a allai esgor ar fanteision sylweddol.

Felly, beth yn union yw meteoryn? Mae'n ddarn o falurion gofod creigiog sy'n goroesi gwrthdrawiad â'r Ddaear. Tra bod y rhan fwyaf o feteorynnau'n cael eu darganfod ar hap fel creigiau anarferol, mae rhai'n cael eu hadalw ar ôl digwyddiadau peli tân meteor a welwyd.

Daw meteorynnau mewn gwahanol fathau ac maent yn tarddu o wahanol ffynonellau. Credir bod y mwyafrif wedi dod o'r gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau a chael eu taflu i lwybr y Ddaear gan wrthdrawiadau yn y gorffennol. Darnau o'r lleuad a'r blaned Mawrth yw cyfran fechan.

Mae dod o hyd i feteorynnau yn heriol oherwydd eu bod yn dirywio'n gyflym pan fyddant yn agored i ocsigen a dŵr. O ganlyniad, mae mwyafrif y meteorynnau i'w cael mewn hinsoddau cras fel Antarctica ac Anialwch y Sahara. Mae darganfyddiad Mr. Lombaard yn ystod gweithgareddau ffermio arferol yn arwyddocaol oherwydd ei fod yn ychwanegu at y wybodaeth am gadw meteoryn mewn gwahanol amgylcheddau.

Datgelodd y dadansoddiad o feteorynnau Brierskop a Wolfkop wahaniaethau amlwg. Roedd Brierskop yn cynnwys llai o fetel haearn ac roedd ei chondrules (gronynnau yn y graig) wedi'u cadw'n well, sy'n awgrymu bod llai o wres yn y rhiant asteroid cyn gwrthdrawiad trawiad. Roedd y rhwd ar garreg Wolfkop yn dynodi cwymp hŷn o gymharu â Brierskop.

Mae meteorynnau De Affrica yn cael eu hamddiffyn o dan y Ddeddf Treftadaeth, sy'n gwahardd eu difrodi, eu symud, eu hallforio, neu eu masnachu heb drwydded. Rhaid iddynt gael eu storio a'u cadw'n briodol mewn sefydliadau achrededig fel amgueddfeydd a phrifysgolion.

Gyda chyfartaledd o 10 i 50 o effeithiau meteoryn ar y Ddaear bob dydd, mae technoleg yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarganfod ac astudio'r darnau cosmig hyn. Mae llawer o wledydd wedi gosod systemau camera i olrhain cwympiadau meteoryn a chasglu data gwerthfawr.

Mae darganfyddiad dwbl meteorynnau yn Ne Affrica yn rhoi mewnwelediad newydd i hanes daearegol ein cysawd yr haul. Mae'n amlygu pwysigrwydd cadw ac astudio'r gweddillion nefol hyn ar gyfer ymchwil ac addysg wyddonol yn y dyfodol.

