Darganfyddiad Diweddar Dau Feteorit yn Ne Affrica

Mae meteorynnau, darnau o graig sydd wedi disgyn o'r gofod i'r Ddaear, wedi bod yn destun diddordeb mawr i bobl ledled y byd ers amser maith. Maent yn darparu mewnwelediad gwerthfawr i darddiad ein cysawd yr haul a bodolaeth bywyd organig. Mae gan Dde Affrica, yn arbennig, hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau meteoryn.

Ar ddiwedd 2021, gwnaeth ffermwr yn nhalaith Northern Cape yn Ne Affrica, Gideon Lombaard, ddarganfyddiad rhyfeddol. Roedd yn amau ​​​​ei fod wedi darganfod dau ddarn o feteoryn ac estynnodd at ymchwilwyr am gadarnhad. Ar ôl darostwng y darnau i wahanol brofion, penderfynwyd eu bod yn wir yn feteorynnau. Darganfuwyd y ddau ddarn, o'r enw Brierskop a Wolfkop, dim ond cilomedr ar wahân ond nid oeddent yn gysylltiedig, sy'n dangos eu bod yn dod o wahanol ddigwyddiadau meteor.

Mae darganfod y meteorynnau hyn yn arwyddocaol oherwydd dyma'r darganfyddiadau meteoryn cyntaf yn Ne Affrica ers dros 40 mlynedd. Gyda'r ychwanegiadau newydd hyn, mae gan Dde Affrica bellach gyfanswm o 51 o feteorynnau wedi'u cadarnhau, y nifer uchaf yn Affrica Is-Sahara.

Mae meteorynnau yn cael eu dosbarthu fel darnau o falurion gofod creigiog sy'n goroesi gwrthdrawiad â'r Ddaear. Fe'u darganfyddir yn nodweddiadol gan unigolion sy'n dod ar draws creigiau anarferol wrth gerdded. Dim ond tua 2% o feteorynnau sy'n cael eu dosbarthu fel “cwympiadau” oherwydd eu bod yn cael eu hadalw ar ôl cael eu gweld yn ystod digwyddiadau peli tân meteor.

Nid yw dod o hyd i feteorynnau yn dasg hawdd, ac mae cadwraeth y creigiau hyn yn hollbwysig. Mae bron i 80% o'r holl feteorynnau wedi'u canfod mewn hinsoddau cras fel Antarctica ac anialwch y Sahara, lle mae diffyg lleithder yn cynorthwyo eu cadwraeth.

Mae darganfyddiad diweddar gwibfeini Brierskop a Wolfkop yn amlygu pwysigrwydd addysg meteoryn a rhaglenni ymwybyddiaeth yn Ne Affrica. Gyda ffocws cryfach ar ymdrechion chwilio, mae gan y wlad y potensial i ddatgelu sbesimenau meteoryn mwy gwerthfawr.

Mae Deddf Treftadaeth De Affrica yn dosbarthu meteorynnau fel eitemau treftadaeth genedlaethol sydd angen trwyddedau ar gyfer symud, allforio neu fasnachu. Rhaid iddynt gael eu storio a'u cadw'n briodol mewn sefydliadau achrededig fel amgueddfeydd a phrifysgolion ar gyfer ymchwil yn y dyfodol. Mae meteorynnau Brierskop a Wolfkop bellach yn cael eu storio ym Mhrifysgol Witwatersrand.

Wrth i dechnoleg barhau i ddatblygu, rhagwelir y bydd mwy o wledydd yn cyfrannu at gasglu ac astudio meteorynnau. Mae'r darnau nefol hyn yn cadw gwybodaeth werthfawr am ffurfiad ein cysawd yr haul a bodolaeth bywyd y tu hwnt i'r Ddaear.

