Astudiaeth Newydd yn Datgelu Effaith Rhyddhau Isrewlifol ar Enciliad Rhewlifol yr Antarctig

Mae astudiaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar a gynhaliwyd gan wyddonwyr yn Scripps Institution of Oceanography UC San Diego yn taflu goleuni ar ffactor a anwybyddwyd yn flaenorol ac sy'n cyfrannu at golli rhew rhewlifol yr Antarctig. Mae'r astudiaeth yn awgrymu bod dŵr tawdd sy'n llifo allan i'r môr o dan rewlifoedd Antarctig, a elwir yn arllwysiad tanrewlifol, yn achosi i rewlifoedd golli iâ yn gyflymach.

Mae gan y mewnwelediad newydd hwn oblygiadau sylweddol ar gyfer rhagamcaniadau byd-eang o gynnydd yn lefel y môr. Ar hyn o bryd, nid yw modelau mawr a ddefnyddir gan sefydliadau fel y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn cyfrif am y golled iâ ychwanegol a achosir gan ollyngiadau tanrewlifol. Os bydd y broses hon yn profi i fod yn sbardun hanfodol ar gyfer colli iâ ar draws llen iâ gyfan yr Antarctig, gallai olygu bod y rhagamcanion presennol yn tanamcangyfrif cyflymder codiad byd-eang yn lefel y môr yn y degawdau nesaf.

Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar ddau rewlif yn Nwyrain Antarctica, Denman a Scott, sydd gyda'i gilydd â digon o iâ i achosi bron i 1.5 metr (5 troedfedd) o gynnydd yn lefel y môr. Trwy ymgorffori dylanwad gollyngiadau tanrewlifol yn eu model, canfu'r ymchwilwyr y gallai'r rhewlifau hyn gyfrannu 15.7% yn fwy at godiad yn lefel y môr erbyn y flwyddyn 2300 o gymharu â rhagamcanion blaenorol.

Un o ganfyddiadau allweddol yr astudiaeth yw unwaith y bydd y rhewlifoedd hyn yn cilio i lethr serth mewn ffos gyfandirol, disgwylir i’w cyfraniad at gynnydd yn lefel y môr gyflymu’n aruthrol. Wrth ystyried dylanwad arllwysiad tanrewlifol, dangosodd y model fod y rhewlifoedd wedi cilio heibio’r trothwy hwn tua 25 mlynedd ynghynt nag y byddent hebddo.

Mae pwysigrwydd yr ymchwil hwn nid yn unig yn ymwneud â deall rôl gollyngiadau tanrewlifol wrth gyflymu codiad yn lefel y môr ond hefyd wrth bwysleisio'r angen am weithredu ar unwaith i ffrwyno allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae cyd-awdur yr astudiaeth, Jamin Greenbaum, yn pwysleisio mai “stori dydd y farn” go iawn yw’r allyriadau a gynhyrchir gan weithgarwch dynol o hyd.

Cynhyrchir gollyngiad tanrewlifol pan fo toddi yn digwydd lle mae'r llen iâ yn cwrdd â'r creigwely cyfandirol. Mae'n cael ei achosi gan gyfuniad o ffactorau megis ffrithiant a gwres geothermol o du mewn y Ddaear. Pan fydd y gollyngiad hwn yn llifo allan i'r môr, gall gyflymu toddi silff iâ'r rhewlif ac achosi i'r rhewlif i fyny'r afon gyflymu, gan arwain at godiad yn lefel y môr.

Er bod y gymuned wyddonol yn derbyn yn eang bod gollyngiad tanrewlifol yn cyfrannu at doddi silffoedd iâ ychwanegol, nid yw ei effaith ar godiad yn lefel y môr wedi'i gyfrif yn llawn mewn rhagamcanion oherwydd ansicrwydd ynghylch ei effeithiau lleol. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth newydd hon yn amlygu arwyddocâd cynnwys gollyngiadau tanrewlifol mewn modelau cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol.

Mae’r canfyddiadau’n tanlinellu’r brys i gymryd camau i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae rhagamcaniadau cywir o gynnydd yn lefel y môr yn hanfodol i gymunedau arfordirol ledled y byd er mwyn paratoi ar gyfer ac addasu i effeithiau lefel y môr yn codi.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw gollyngiad tanrewlifol?

A: Mae gollyngiad tanrewlifol yn cyfeirio at y dŵr tawdd sy'n llifo allan i'r môr o dan rewlifoedd, gan gyfrannu at fwy o doddi a cholli iâ.

C: Pam mae gollyngiad tanrewlifol yn bwysig?

A: Mae gollyngiad tanrewlifol yn chwarae rhan arwyddocaol wrth gyflymu toddi silffoedd iâ rhewlifoedd ac enciliad rhewlifoedd, gan gyfrannu yn y pen draw at godiad yn lefel y môr.

C: Sut mae gollyngiad tanrewlifol yn effeithio ar gynnydd yn lefel y môr?

A: Mae gollyngiad tanrewlifol yn cyflymu toddi silffoedd iâ ac yn achosi i rewlifoedd i fyny'r afon gyflymu, gan arwain at gynnydd yn lefel y môr.

C: A yw amcanestyniadau cyfredol codiad yn lefel y môr yn gywir?

A: Mae'r astudiaeth yn awgrymu y gallai amcanestyniadau cyfredol danamcangyfrif cyflymder codiad byd-eang yn lefel y môr oherwydd diffyg ystyriaeth i effaith gollyngiadau tanrewlifol.