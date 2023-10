Cyfryngau'n Methu â Mynd i'r Afael ag Effaith Amgylcheddol Masgiau Wyneb Untro

Yn gyffredinol, mae'r adolygiad yn tanlinellu'r cyfle a gollwyd gan y cyfryngau i fynd i'r afael â chanlyniadau amgylcheddol masgiau wyneb untro a chodi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd. Mae’n galw am ddull mwy cynhwysfawr o adrodd sy’n ystyried ystyriaethau cynaliadwyedd ac yn galluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus i ddiogelu iechyd y cyhoedd a’r amgylchedd.

Mae'r tîm ymchwil yn credu bod papurau newydd wedi chwarae rhan wrth hyrwyddo'r defnydd o fasgiau untro ac wedi cyfrannu at y cynnydd yn y gwastraff a gynhyrchir. Mae'r astudiaeth yn amlygu'r angen am adroddiadau mwy cyfrifol sy'n ystyried effaith amgylcheddol gwahanol opsiynau masgiau ac yn annog mabwysiadu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio.

Yn ôl Dr. Anaïs Augé, awdur cyntaf yr astudiaeth, mae'r ffordd yr adroddodd y cyfryngau ar fasgiau wedi dylanwadu'n sylweddol ar ddewisiadau gwisgo masgiau pobl yn ystod y pandemig. Roedd y term 'masgiau' yn cael ei ddefnyddio'n aml i gyfeirio at fasgiau wyneb tafladwy, tra bod 'gorchuddion wyneb' yn gysylltiedig â masgiau cartref neu ddefnyddiau a brynwyd mewn siop. Roedd y cyfryngau hefyd yn tueddu i ddefnyddio 'mwgwd' wrth drafod gwisgo gorfodol, tra bod 'gorchudd wyneb' yn cael ei ddefnyddio pan oedd elfen o ddewis.

1. Pam roedd y cyfryngau yn canolbwyntio'n bennaf ar fasgiau llawfeddygol untro yn eu hadroddiadau?

Mae'n debyg bod defnydd llywodraeth y DU o'r term 'masgiau' i gyfeirio at fasgiau a ddefnyddir gan weithwyr iechyd proffesiynol wedi dylanwadu ar hoffter y cyfryngau am fasgiau llawfeddygol untro yn eu hadroddiadau. Efallai bod y dewis hwn o derminoleg wedi siapio naratif y cyfryngau ynghylch gwisgo masgiau yn ystod y pandemig.

2. A wnaeth y cyfryngau fynd i'r afael yn ddigonol ag effaith amgylcheddol masgiau untro?

Na, methodd y cyfryngau i raddau helaeth ag adrodd ar y pryderon amgylcheddol sy'n gysylltiedig â masgiau untro. Er gwaethaf trafodaethau gwyddonol ar ddiogelwch ac ailddefnydd gorchuddion wyneb, ychydig o sylw a roddwyd i agweddau rheoli gwastraff a chynaliadwyedd gwahanol opsiynau masgiau.

3. Beth oedd canfyddiadau allweddol yr adolygiad a gynhaliwyd gan dîm Prifysgol Bangor?

Canfu’r adolygiad fod papurau newydd yn ffafrio masgiau llawfeddygol untro yn bennaf yn eu hadroddiadau ond nad oeddent yn mynd i’r afael yn ddigonol â’u heffaith amgylcheddol. Dylanwadodd hyn ar ddewisiadau pobl o ran gwisgo masgiau yn ystod y pandemig a chyfrannodd at gynnydd yn y gwastraff a gynhyrchwyd.

4. Beth yw rôl gwaredu cyfrifol yng nghyd-destun defnyddio masgiau?

Mae gwaredu masgiau mewn modd cyfrifol yn hanfodol i liniaru effaith amgylcheddol masgiau untro. Mae gwaredu priodol yn sicrhau nad yw masgiau'n mynd i safleoedd tirlenwi nac yn cyfrannu at lygredd, a thrwy hynny'n diogelu'r amgylchedd.

5. Beth ddylai fod ffocws adroddiadau cyfryngau yn y dyfodol ar wisgo masgiau?

Dylai adroddiadau yn y cyfryngau yn y dyfodol roi mwy o sylw i ganlyniadau amgylcheddol gwahanol opsiynau masgiau a hyrwyddo mabwysiadu gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio. Dylai ddarparu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o'r agweddau cynaliadwyedd, gan alluogi unigolion i wneud dewisiadau gwybodus sy'n diogelu iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd.