Y Broblem Tri Chorff: Mae Mathemategwyr yn Darganfod 12,000 o Atebion Newydd

Mae tîm o fathemategwyr o bob rhan o'r byd yn honni eu bod wedi dod o hyd i 12,000 o atebion newydd i'r broblem tri chorff hynod anodd mewn ffiseg a mathemateg. Mae'r broblem tri chorff yn ymwneud â'r dasg gymhleth o gyfrifo orbitau sefydlog pan fydd tri gwrthrych yn rhyngweithio â'i gilydd yn ddisgyrchol. Er y gellir disgrifio systemau dau gorff gyda dim ond ychydig o hafaliadau mathemategol, mae ychwanegu trydydd corff yn gwneud y mathemateg yn sylweddol fwy heriol.

Ffurfiodd Isaac Newton ddeddfau mudiant dros 300 mlynedd yn ôl, a byth ers hynny, mae mathemategwyr wedi bod yn gweithio ar ddod o hyd i atebion i'r broblem tri chorff. Mae'r darganfyddiadau newydd hyn, a gyhoeddwyd fel rhagargraffiad i gronfa ddata arXiv, yn ychwanegiad sylweddol at y wybodaeth bresennol, a oedd yn cynnwys dim ond ychydig gannoedd o senarios.

Mae'r orbitau sydd newydd eu darganfod yn y broblem tri chorff yn gymhleth a dirdro, yn debyg i bretseli a sgribls. Mae'r tri gwrthrych damcaniaethol dan sylw yn dechrau'n ddisymud ac yna'n cael eu tynnu tuag at ei gilydd mewn troellau amrywiol oherwydd eu hatyniad disgyrchiant. Ar ôl gwibio heibio ei gilydd, maent yn symud ymhellach oddi wrth ei gilydd nes bod disgyrchiant yn dod â nhw at ei gilydd eto, gan ailadrodd y patrwm hwn am gyfnod amhenodol. Mae awdur yr astudiaeth, Ivan Hristov, yn credu, gyda gwell technoleg, y gallent ddod o hyd i atebion bum gwaith yn fwy.

Er bod systemau tri chorff yn gyffredin yn y bydysawd, gyda nifer o systemau seren yn cynnwys planedau lluosog neu sêr yn cylchdroi o amgylch ei gilydd, mae sefydlogrwydd yr orbitau hyn sydd newydd eu darganfod yn hanfodol ar gyfer eu defnydd ymarferol. Gallai seryddwyr ddefnyddio'r atebion hyn o bosibl i ddeall y cosmos yn well, ond os nad yw'r orbitau'n sefydlog, ni fyddant yn dal i fyny mewn systemau seren go iawn.

Er mwyn pennu sefydlogrwydd, mae angen ymchwil bellach, oherwydd gallai grymoedd eraill amharu ar y patrymau orbitol. Mae Juhan Frank, seryddwr ym Mhrifysgol Talaith Louisiana, yn mynegi amheuaeth ynghylch sefydlogrwydd yr orbitau newydd hyn. Mae'n awgrymu bod systemau tri chorff yn tueddu i dorri i mewn i system ddeuaidd a thrydydd corff sy'n dianc, fel arfer y lleiaf enfawr o'r tri.

Serch hynny, o safbwynt damcaniaethol, mae'r atebion newydd hyn yn gyflawniad mathemategol rhyfeddol. P'un a ydynt yn sefydlog neu'n ansefydlog, maent yn cyfrannu'n sylweddol at ddealltwriaeth o'r broblem tri chorff ac mae ganddynt bwysigrwydd damcaniaethol mawr.

