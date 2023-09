Mae Llong Ofod Parker yn Tystion i Flare Solar Digynsail

By

Mae llong ofod Parker, y gwrthrych dynol agosaf at yr Haul, wedi hedfan trwy ffrwydrad solar pwerus a elwir yn echdoriad màs coronaidd (CME), gan roi mewnwelediad unigryw i ymchwilwyr i'r ffrwydradau hyn. Gall ffrwydradau o'r Haul ryddhau biliynau o dunelli o ronynnau wedi'u gwefru sydd, o'u cyfeirio at y Ddaear, â'r potensial i amharu ar electroneg lloeren, gridiau trydanol, a hyd yn oed achosi llewygau ar draws y cyfandir.

Fe wnaeth stiliwr Parker, sef y gwrthrych dynol cyflymaf, ganfod y CME a phasio drwyddo, gan alluogi gwyddonwyr i arsylwi ar y digwyddiad yn fanwl heb ei debyg. Roedd y llong ofod dim ond 9.2 miliwn cilomedr (5.7 miliwn o filltiroedd) i ffwrdd o wyneb yr Haul, yn agosach nag y mae Mercury erioed yn ei gyrraedd at ein seren.

Datgelodd yr arsylwadau a wnaed gan long ofod Parker fod y CME yn teithio ar gyflymder i fyny o 1,350 cilomedr (840 milltir) yr eiliad. Pe bai fflam debyg yn taro'r Ddaear, mae'n bosibl y gallai fod mor bwerus â Digwyddiad Carrington 1859, sy'n cael ei ystyried fel y storm solar fwyaf pwerus i daro'r Ddaear. Gallai digwyddiad o’r fath heddiw achosi blacowts eang ac amharu ar systemau cyfathrebu os na chaiff ei ganfod mewn pryd.

Fodd bynnag, nid oedd y storm solar wedi effeithio ar stiliwr Parker oherwydd ei darian gwres a'i system amddiffyn thermol. Treuliodd tua dau ddiwrnod yn arsylwi'r CME, gan roi data digynsail i wyddonwyr am y digwyddiadau nefol hyn.

Ar hyn o bryd mae gwyddonwyr yn dadansoddi'r mesuriadau a gasglwyd gan y llong ofod o fewn y CME ac yn eu cymharu â data a gasglwyd y tu allan iddo. Bydd y dadansoddiad hwn yn helpu ymchwilwyr i ddod i ddeall yn well sut mae'r digwyddiadau hyn yn datblygu a'r cysylltiadau rhwng gwahanol ffenomenau.

Wrth i'r Haul agosáu at yr uchafswm solar, sef uchafbwynt 11 mlynedd yn ei gylchred gweithgaredd, mae gwyddonwyr yn disgwyl i'r llong ofod Parker arsylwi mwy o CMEs enfawr. Disgwylir i hedfan solar nesaf y llong ofod gael ei chynnal ar Fedi 27.

