Comet Cryofolcanig Anferth yn Nesáu at y Ddaear

By

Mae gwyddonwyr wedi adrodd am ddarganfod comed anferth dair gwaith maint Mynydd Everest sy'n prysur agosáu at y Ddaear. Fodd bynnag, nid oes angen pryder gan nad yw'r gomed ar gwrs gwrthdrawiad â'n planed. Yn lle hynny, disgwylir iddo fod yn weladwy i'r llygad noeth pan fydd yn cyrraedd ei bwynt agosaf at y Ddaear ar Ebrill 21, 2024.

Mae'r corff nefol hwn, o'r enw 12P/Pons-Brooks, wedi'i ddosbarthu fel comed cryovolcanig. Mae gan y mathau hyn o gomedau graidd solet sy'n ymestyn dros 18.6 milltir (30 km) trawiadol ac maent yn cynnwys cymysgedd o iâ, llwch a nwyon. Pan fydd yr haul yn cynhesu'r gomed, mae'r pwysau o fewn y craidd yn cynyddu, gan achosi nitrogen a charbon monocsid i fyrstio trwy graciau yn haen allanol y gomed, gan greu darnau rhewllyd.

Mae Pons-Brooks wedi profi digwyddiad ffrwydrol ddwywaith o fewn rhychwant o bedwar mis, gan roi siâp nodweddiadol tebyg i gorn iddo. Mae rhai arsylwyr hyd yn oed wedi cymharu ei ymddangosiad â Hebog y Mileniwm o fasnachfraint Star Wars. O ran maint, mae'r gomed hon yn debyg i gomed adnabyddus Halley's, a oedd yn weladwy ddiwethaf heb delesgop ym 1954. Mae gan Pons-Brooks orbit haul tebyg o 71 mlynedd ac felly mae'n cael ei ddosbarthu fel 'comet tebyg i Halley'. .

Wrth i Pons-Brooks agosáu at ei bwynt agosaf at y Ddaear ym mis Ebrill 2024, gall gwylwyr yr awyr edrych ymlaen at ei disgleirdeb brig ar 2 Mehefin, 2024. Ar ôl y cyfarfod agos hwn, bydd y gomed yn parhau â'i thaith yn ôl i bellafoedd cysawd yr haul, gyda’r dychweliad nesaf a ragwelir yn 2095.

Ar hyn o bryd, mae'r gomed wedi'i lleoli o fewn cytser Hercules, i'w weld yn y cyfeiriad Dwyrain-Gogledd-Ddwyrain, tua 36 gradd uwchben y gorwel. Disgwylir ffrwydradau pellach, a allai fod hyd yn oed yn fwy arwyddocaol, wrth i’r gomed barhau â’i thaith tua’r Ddaear.

Er bod Pons-Brooks yn drawiadol, y gomed folcanig mwyaf cythryblus yn ein cymdogaeth gosmig yw 29P/Schwassmann-Wachmann. Mae'r gomed enfawr hon, sy'n mesur 37 milltir o led (60 km), yn cylchdroi'r haul heibio i blaned Iau ar gyflymder rhyfeddol o 26,000 milltir yr awr. Credir ei fod yn ffrwydro tua 20 gwaith y flwyddyn a chafodd ei ffrwydrad mwyaf pwerus mewn 12 mlynedd ym mis Rhagfyr 2022, gan yrru tua miliwn o dunelli o cryomagma i'r gofod.

Ffynonellau:

- Erthygl Ffynhonnell: “Mae comed anferth, deirgwaith maint Mynydd Everest, wedi ffrwydro i'r gofod ac mae bellach yn goryrru i'r Ddaear, yn ôl gwyddonwyr. Fodd bynnag, nid oes unrhyw achos i ddychryn: ni fydd y gomed yn gwrthdaro â ni. Yn lle hynny, disgwylir iddo fod yn weladwy i'r llygad noeth o amgylch ei bwynt agosaf at y Ddaear ar Ebrill 21, 2024. ” (Ni ddarparwyd URL)

- Diffiniadau: comed cryovolcanig, 12P/Pons-Brooks, comed Halley (Ni ddarperir URL)