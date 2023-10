Y Marsggryn Cryfaf Erioed Wedi'i Gofnodi Gan Grymoedd Tectonig, Nid Effaith Asteroid

By

Mae gwyddonwyr wedi darganfod nad oedd y daeargryn mwyaf pwerus a gofnodwyd erioed ar y blaned Mawrth wedi'i achosi gan effaith asteroid, ond yn hytrach gan rymoedd tectonig o fewn y blaned ei hun. Mae'r datguddiad hwn yn awgrymu bod y blaned Mawrth yn fwy gweithredol yn seismig nag a gredwyd yn flaenorol.

Fe wnaeth lander InSight NASA, a laniodd ar y blaned Mawrth ym mis Tachwedd 2018, ganfod daeargryn maint 4.7 ar Fai 4, 2022. Roedd y daeargryn hwn bum gwaith yn gryfach na deiliad y cofnod blaenorol, a fesurwyd hefyd gan InSight yn 2021. Yn wahanol i'r mwyafrif o farsquakes sy'n para'n unig awr, parhaodd yr atseiniadau o'r daeargryn hwn am chwe awr nas gwelwyd o'r blaen, gan ei wneud y daeargryn hiraf a barhaodd a gofnodwyd erioed ar blaned arall.

Er bod InSight wedi canfod dros 1,300 o gorgrynfeydd ers iddo gyrraedd y blaned Mawrth, roedd y daeargryn arbennig hwn yn amlwg oherwydd bod ei signal yn debyg i'r rhai a achosir gan effeithiau asteroidau. Fodd bynnag, ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw dystiolaeth o grater trawiad na phlu llwch, gan arwain gwyddonwyr i ddod i'r casgliad bod y daeargryn o darddiad tectonig.

Yn groes i ddoethineb confensiynol, credwyd yn flaenorol bod Mars yn rhy fach ac yn rhy oer i arddangos gweithgaredd tectonig. Yn wahanol i'r Ddaear, nid oes gan y blaned Mawrth blatiau tectonig sy'n symud mewn ymateb i rymoedd yn y fantell. Yn lle hynny, mae'n debygol bod y daeargryn a ganfuwyd gan InSight wedi'i achosi gan ryddhad straen biliwn o flynyddoedd o fewn gramen y blaned Mawrth, a ffurfiwyd wrth i wahanol rannau o'r blaned oeri a chrebachu ar gyfraddau amrywiol.

Mae deall gweithgaredd tectonig Mars yn hanfodol ar gyfer archwilio yn y dyfodol a gwladychu dynol posibl. Trwy astudio dosbarthiad straen ar y blaned, mae gwyddonwyr yn gobeithio pennu ardaloedd diogel i bobl fyw ynddynt a meysydd y dylid eu hosgoi.

Cyhoeddwyd yr ymchwil arloesol hon yn y cyfnodolyn Geophysical Research Letters.

Ffynonellau:

– “Mae'r Marsquake cryfaf erioed yn un tectonig, nid ysgwyd asteroid” - Space.com

– “Pam mae Mars yn ysgwyd ein byd” – Cenhadaeth Mars InSight NASA