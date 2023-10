Cenhadaeth Orbiter Mars-2: Archwilio Mars gyda Llwythi Cyflog Pwerus

By

Mae India yn paratoi ar gyfer carreg filltir arall eto mewn archwilio'r gofod gyda'r Mars Orbiter Mission-2 sydd ar ddod, a elwir hefyd yn Mangalyaan-2. Bydd y genhadaeth hon yn cynnwys amrywiaeth eang o lwythi cyflog gwyddonol, pob un mewn gwahanol gamau datblygu.

Un o'r prif lwythi tâl yw Arbrawf Llwch Orbit Mars (MODEX), a fydd yn chwarae rhan hanfodol wrth gadarnhau bodolaeth cylchoedd Marsaidd rhagdybiedig a datgelu ffynhonnell y llwch. Mae'n bosibl y gallai'r llwch darddu o leuadau enigmatig Mars, Phobos a Deimos. Bydd deall tarddiad y llwch hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r prosesau daearegol ar y blaned Mawrth.

Llwyth tâl pwysig arall yw'r arbrawf Radio Occultation (RO), a fydd yn canolbwyntio ar fesur proffiliau niwtral ac electron yn atmosffer y blaned Mawrth. Trwy ddefnyddio trosglwyddydd microdon, nod yr arbrawf hwn yw cael dealltwriaeth ddyfnach o gyfansoddiad ac ymddygiad yr atmosffer. Bydd y data hwn yn hanfodol ar gyfer astudio patrymau hinsawdd a thywydd ar y blaned Mawrth.

Bydd cenhadaeth Mangalyaan-2 hefyd yn cynnwys y Sbectromedr Ion Egnïol (EIS), a fydd yn dadansoddi'r gronynnau egnïol yn amgylchedd y blaned Mawrth. Bydd hyn yn helpu gwyddonwyr i astudio'r rhyngweithio rhwng y gwynt solar ac atmosffer y blaned, gan daflu goleuni ar faes magnetig y blaned a'i effaith ar yr atmosffer.

Yn ogystal, bydd y daith yn cario'r Langmuir Probe a'r Arbrawf Maes Trydan (LPEX). Bydd yr offerynnau hyn yn mesur y meysydd trydan a'r dwyseddau plasma yn ionosffer y blaned Mawrth, gan ddarparu data gwerthfawr ar yr atmosffer uchaf a'i ryngweithio â'r gwynt solar.

Mae'r Mars Orbiter Mission-2 yn addawol iawn ar gyfer ehangu ein gwybodaeth am y Blaned Goch. Trwy ddefnyddio'r llwythi tâl pwerus hyn, nod ISRO yw casglu data gwerthfawr ar awyrgylch, llwch ac ionosffer y blaned Mawrth. Bydd y mewnwelediadau a geir o'r genhadaeth hon yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o brosesau daearegol ac atmosfferig Mars.

Diffiniadau:

1. Llwythi tâl: Offerynnau neu offer a gludir gan long ofod i gyflawni tasgau gwyddonol neu dechnegol penodol.

2. Arbrawf Llwch Orbit Mars (MODEX): Llwyth tâl gwyddonol sy'n anelu at gadarnhau bodolaeth cylchoedd Martian ac astudio tarddiad a chyfansoddiad llwch.

3. Arbrawf Radio Occultation (RO): Llwyth tâl sy'n mesur proffiliau niwtral ac electron dwysedd yn atmosffer y blaned gan ddefnyddio technoleg microdon.

4. Sbectromedr Ion egnïol (EIS): Offeryn gwyddonol sy'n dadansoddi gronynnau egnïol yn amgylchedd Martian.

5. Archwilio Langmuir ac Arbrawf Maes Trydan (LPEX): Offerynnau sy'n mesur meysydd trydan a dwysedd plasma yn ïonosffer y Mars.

Ffynonellau:

- ISRO (Sefydliad Ymchwil Gofod Indiaidd)