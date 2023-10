Sut mae gwyddonwyr yn defnyddio corbys laser tra chyflym i ddal y symudiad electronau

By

Mae gwyddonwyr wedi ennill Gwobr Nobel mewn Ffiseg 2023 am eu hymchwil arloesol ar symud electronau gan ddefnyddio corbys laser tra chyflym. Mae electronau, sy'n chwarae rhan hanfodol yn strwythur atomau a moleciwlau, yn symud ar gyflymder anhygoel o gyflym. Er mwyn dal eu cynnig, mae ffisegwyr wedi datblygu offer sy'n gweithredu ar y raddfa attosecond.

Mae attosecond yn un biliynfed o biliynfed o eiliad, sy'n ei gwneud yn uned amser sy'n anodd ei deall. Defnyddir corbys attosecond, tebyg i gaead cyflym neu olau strôb mewn ffotograffiaeth, i oleuo mudiant tra chyflym electronau. Mae'r corbys hyn yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio laserau pwerus.

Pan gaiff ei gyfeirio at atomau o nwy nobl fel argon, mae pwls laser ffemtosecond pwerus yn creu maes trydan cryf sy'n gostwng y “wal” sy'n cyfyngu electronau o fewn atom. Mae electronau, mewn proses o'r enw twnelu cwantwm, yn mynd trwy'r wal isel hon ac yna'n cael eu cyflymu a'u slamio yn ôl i'w rhiant atomau gan faes trydan y laser. Mae'r broses atgofio hon yn cynhyrchu pyliau o olau laser sy'n para am gyfnodau eiliadau.

Er mwyn dal y ffilmiau attosecond hyn o fudiant electronau, defnyddir sbectrosgopeg pwmp-chwilio. Mae pwls “pwmp” yn cychwyn mudiant yr electronau, tra bod curiad “chwiliwr” yn dal eu delwedd ar gyfnodau gwahanol. Defnyddir technegau soffistigedig megis sbectrosgopeg ffotoelectron a sbectrosgopeg ffoton i gasglu gwybodaeth am symudiad electronau.

Mae'r ffilmiau attosecond hyn yn rhoi mewnwelediad sylfaenol i ymddygiad electronau ar raddfa amser hynod o fyr. Mae ymchwilwyr eisoes wedi mesur lleoliad gwefr drydanol mewn moleciwlau organig, a allai fod â goblygiadau ar gyfer rheoli cerrynt trydan ar y raddfa foleciwlaidd.

Y tu hwnt i ymchwil sylfaenol, mae gan y gallu i reoli ymddygiad electronau ar y raddfa attosecond gymwysiadau posibl mewn amrywiol feysydd. Gallai alluogi rheolaeth laser ar adweithiau cemegol, gan arwain at greu moleciwlau newydd na ellir eu syntheseiddio gan ddefnyddio technegau presennol. Yn ogystal, gall tonfedd fer corbys attosecond ddod o hyd i gymwysiadau mewn lithograffeg uwchfioled eithafol (EUV) ar gyfer gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion.

I gloi, mae'r gallu i ddal symudiad electronau gan ddefnyddio curiadau laser tra chyflym wedi agor drysau newydd ar gyfer deall a rheoli eu hymddygiad ar y raddfa attosecond. Mae gan y wybodaeth hon y potensial i chwyldroi synthesis cemegol, newid electronig, a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion yn y dyfodol.

