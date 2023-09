Digido Rhyfeddodau Daearegol yn yr Arctig: Cronfa Ddata Model Digidol Svalbox

By

Mae Cronfa Ddata Modelau Digidol Svalbox (DMDb) yn gronfa ddata ranbarthol newydd sy'n cynnig mynediad i geowyddonwyr i fodelau brigiad digidol (DOMs) o archipelago anghysbell Svalbard. Wedi'i chyhoeddi yn y cyfnodolyn Geosphere, mae'r gronfa ddata ar hyn o bryd yn cynnwys 135 o DOMs, gan ddarparu data o 114 km2 o'r ardal anodd ei chyrchu.

Mae DOMs yn gynrychioliadau digidol tri dimensiwn o frigiadau daearegol sydd wedi chwyldroi ymchwil geowyddonol modern. Mae'r Svalbox DMDb yn integreiddio'r modelau hyn â data geowyddonol arall, gan gynnwys lluniau drôn 3D, gan gynnig golwg gynhwysfawr i geowyddonwyr o'r ffurfiannau daearegol yn y rhanbarth unigryw hwn.

Mae DMDb Svalbox yn sefyll allan am ei ymlyniad i egwyddorion FAIR (canfyddadwy, hygyrch, rhyngweithredol ac ailddefnyddiadwy), sy'n golygu y gall ymchwilwyr eraill ddod o hyd i'r data a'r metadata a rennir yn y gronfa ddata, eu cyrchu a'u defnyddio. Mae pob cofnod yn y gronfa ddata yn cynnwys data mewnbwn crai a data allbwn wedi'i brosesu ac mae ganddo DOI ar gyfer olrhain a dyfynnu.

Mae'r gronfa ddata hon yn arbennig o werthfawr i geowyddonwyr sy'n gweithio yn Svalbard, yn ogystal ag at ddibenion addysgol. Mae’r modelau brigiad digidol a ddarperir gan DMDb Svalbox yn ymestyn y tymor maes am gyfnod amhenodol ac yn galluogi mynediad i safleoedd sy’n nodweddiadol anhygyrch trwy waith maes traddodiadol. Mae hyn yn helpu ymchwilwyr i baratoi'n well ar gyfer alldeithiau ac yn gwella eu dealltwriaeth o dirwedd yr Arctig sy'n newid yn gyflym, sy'n profi trawsnewidiadau sylweddol oherwydd enciliad rhewlifol.

Un enghraifft nodedig a amlygwyd yn y papur Geosffer yw proffil Festningen, unig geotop Svalbard. Mae'r rhyfeddod daearegol hwn yn ymestyn dros 400 miliwn o flynyddoedd ac yn cynnig stratigraffeg fertigol unigryw ar draws trawslun 7 km. Mae’r Svalbox DMDb yn cadw’r cofnodion daearegol hyn mewn treigl amser, gan sicrhau eu harwyddocâd gwyddonol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae DMDb Svalbox yn parhau i ehangu wrth i fwy o DOMs gael eu hychwanegu at y gronfa ddata. Mae argaeledd y modelau digidol hyn eisoes wedi arwain at gydweithrediadau a chyhoeddiadau, gan gyfrannu at hyrwyddo ymchwil wyddonol yn archipelago Svalbard.

