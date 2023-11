Plymio i Fyd Ystlumod: Darganfod Mythau ac Archwilio Manteision

By

Mae ystlumod, a bortreadir yn aml fel creaduriaid brawychus yn y cyfryngau prif ffrwd, mewn gwirionedd yn arwyr di-glod ein hecosystem. Yn anffodus, mae’r cyfryngau’n tueddu i synhwyro straeon am ystlumod, gan barhau â mythau di-sail a meithrin ofn diangen. Mae'r canfyddiad sgiw hwn yn ein hatal rhag deall yn iawn y rôl bwysig y mae ystlumod yn ei chwarae yn ein byd.

Yn groes i'r gred gyffredin, nid ystlumod yw'r dihirod y cânt eu gwneud allan i fod. Mewn gwirionedd, maent yn darparu nifer o wasanaethau ecosystem hanfodol. Un gwasanaeth o'r fath yw eu gallu i reoli poblogaethau o mosgitos sy'n cario clefydau a phlâu amaethyddol, gan ddiogelu iechyd dynol a chnydau amaethyddol yn anuniongyrchol. Mae ystlumod hefyd yn chwarae rhan arwyddocaol mewn gwasgaru hadau a pheillio, gan helpu i gynnal bioamrywiaeth yn ein hecosystemau.

Datgelodd astudiaeth ryngwladol ddiweddar a gynhaliwyd gan arbenigwyr yng Ngorllewin Ewrop fod portreadau negyddol yn y cyfryngau o ystlumod fel bygythiad i iechyd dynol yn cael effaith andwyol ar ymdrechion cadwraeth. Dadansoddodd yr astudiaeth dros fil o erthyglau yn y cyfryngau a chanfod, er bod erthyglau ecolegol yn cydnabod cyfraniadau cadarnhaol ystlumod, roedd y rhai a oedd yn canolbwyntio ar afiechydon yn portreadu ystlumod yn bennaf mewn golau negyddol.

Trwy godi ofnau a chamsyniadau am ystlumod, mae'r cyfryngau yn tanio diwylliant o ofn sy'n tanseilio ymdrechion cadwraeth parhaus. Mae'r ffocws cyfeiliornus hwn nid yn unig yn rhwystro ein dealltwriaeth o'r creaduriaid cyfareddol hyn ond hefyd yn parhau stereoteipiau niweidiol.

Ond mae gobaith. Pwysleisiodd yr astudiaeth y rôl hanfodol y gall sylw cytbwys a chynhwysfawr yn y cyfryngau ei chwarae wrth ail-fframio'r naratif o amgylch ystlumod. Drwy amlygu’r myrdd o ffyrdd y mae ystlumod yn cyfrannu at les dynol ac iechyd ecosystemau, gall y cyfryngau helpu i bontio’r bwlch rhwng canfyddiad y cyhoedd a realiti pwysigrwydd ystlumod.

Yng ngoleuni'r pandemig COVID-19 parhaus, mae'n bwysicach fyth adrodd straeon cadarnhaol am ystlumod. Er ei bod yn wir bod y firws yn debygol o ddod o rywogaeth o ystlumod, mae'n hanfodol osgoi hyrwyddo cysylltiad cyffredinol rhwng ystlumod a chlefydau. Yn hytrach, gadewch inni ganolbwyntio ar y darlun ehangach o ystlumod fel cyfranwyr gwerthfawr i’n byd, a sut mae eu cadwraeth yn hanfodol ar gyfer ein goroesiad hirdymor ein hunain.

Mae'n bryd chwalu'r mythau, goresgyn ein hofnau, a gwerthfawrogi'r creaduriaid rhyfeddol sydd i ystlumod mewn gwirionedd. Gyda’n gilydd, gadewch inni sicrhau bod gan ystlumod ddyfodol lle gallant barhau i ffynnu a gwneud cyfraniadau amhrisiadwy i’n planed.

Cwestiynau Cyffredin

C: A yw ystlumod mewn gwirionedd mor beryglus ag y maent yn cael eu portreadu yn y cyfryngau?

A: Na, mae'r rhan fwyaf o ystlumod yn ddiniwed ac yn chwarae rhan hanfodol yn ein hecosystemau. Dim ond mewn achosion prin y mae ystlumod yn peri risg i iechyd pobl, megis pan fyddant yn cario clefydau penodol fel y gynddaredd.

C: A yw ystlumod wir yn helpu i reoli poblogaethau mosgito?

A: Ydy, mae ystlumod yn ysglyfaethwyr naturiol mosgitos ac yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw rheolaeth ar eu poblogaethau. Trwy fwyta llawer iawn o fosgitos a phryfed eraill sy'n gallu cario afiechydon, mae ystlumod yn cyfrannu'n anuniongyrchol at les bodau dynol.

C: A all ystlumod drosglwyddo clefydau i bobl?

A: Er bod rhai ystlumod yn gallu cario clefydau fel y gynddaredd, mae'r risg o drosglwyddo yn fach iawn cyn belled â bod y rhagofalon priodol yn cael eu cymryd. Mae’r rhan fwyaf o ryngweithiadau ystlumod dynol yn ddiniwed, ac mae’n hanfodol cofio y gall llawer o anifeiliaid eraill, gan gynnwys anifeiliaid anwes, drosglwyddo clefydau i bobl hefyd.

C: Beth alla i ei wneud i helpu i warchod ystlumod?

A: Mae sawl ffordd o gyfrannu at gadwraeth ystlumod. Gallwch gefnogi sefydliadau sy'n ymroddedig i warchod ystlumod, darparu cynefinoedd sy'n gyfeillgar i ystlumod yn eich iard gefn eich hun, a lledaenu ymwybyddiaeth o'r rôl bwysig y mae ystlumod yn ei chwarae yn ein hecosystemau. Mae addysg a chwalu mythau yn gamau hanfodol i feithrin agwedd gadarnhaol tuag at ystlumod.