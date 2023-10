Mae Selogion Seryddiaeth yn Rhagweld Eclipse Rhannol Lunar Hydref 2023

Mae selogion Sky ledled y byd yn aros yn eiddgar am yr eclips lleuad rhannol sydd i ddod sydd wedi'i drefnu ar gyfer Hydref 28, 2023. Yn dilyn eclips lleuad penumbral yn gynharach yn y flwyddyn, mae'r digwyddiad nefol hwn yn addo swyno a rhyfeddu arsylwyr. Mae eclipsau lleuad wedi swyno bodau dynol ers canrifoedd, ac maent yn parhau i fod ag arwyddocâd ysbrydol mewn diwylliannau amrywiol.

Mae seryddwyr a gwyddonwyr hefyd yn arsylwi'n agos ar eclipsau'r lleuad i gael mewnwelediad i'r system Daear-Lleuad a deall y rhyngweithio rhwng arwyneb y lleuad ac atmosffer y Ddaear. Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig arddangosfa nefol unigryw a syfrdanol y mae gwylwyr y sêr a selogion seryddiaeth yn ei ddisgwyl yn eiddgar.

Bydd Eclipse Lunar Hydref 2023 yn dechrau am 11:31 PM yn New Delhi ac yn dod i ben am 3:36 AM ar Hydref 29. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd eclips lleuad rhannol yn digwydd wrth i'r lleuad symud trwy gysgod y Ddaear. Bydd yr eclipse i'w weld o wahanol ranbarthau, gan gynnwys Asia, Rwsia, Affrica, America, Ewrop, Antarctica ac Oceania.

Yn New Delhi, gall arsylwyr fod yn dyst i'r eclipse yn yr awyr de-orllewinol. Ar ei huchafswm, bydd y lleuad wedi'i lleoli 62° uwchben y gorwel. Yn India, disgwylir i'r eclips uchaf ddigwydd am 1:45 AM, gyda thua 12% o arwyneb y lleuad wedi'i drochi mewn cysgod.

Er mwyn profi hud eclips lleuad rhannol, y cyfan sydd angen i selogion seryddiaeth yw camu allan a syllu ar yr awyr. Byddant yn gallu arsylwi ar y newidiadau graddol yn edrychiad a lliw'r lleuad trwy gydol yr eclips.

Mae Partial Lunar Eclipse Hydref 2023 yn argoeli i fod yn ddigwyddiad gwirioneddol ysblennydd, gan roi cyfle unigryw i ryfeddu at ryfeddodau ein bydysawd. P'un a ydych chi'n arsylwr profiadol neu'n frwd dros yr awyr, peidiwch â cholli'r cyfle i weld yr arddangosfa nefol hudolus hon.

Ffynonellau:

– “Lunar Eclipse Hydref 2023: Dyddiad ac Amser”

- “Lunar Eclipse Hydref 2023: Ble a Sut i Wylio”