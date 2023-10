Ysblander Eclipses Lunar: Sioe Nefol

A ydych yn barod am arddangosfa ryfeddol o fawredd nefol? Bracewch eich hunain fel eclips lleuad rhannol, a elwir yn Chandra grahan, grasu yr awyr ar ddydd Sadwrn, Hydref 28, ac yn parhau tan ddydd Sul, Hydref 29. Mae'r ffenomen ryfeddol hon yn digwydd pan fydd y Ddaear yn lleoli ei hun rhwng yr Haul pelydrol a'r Lleuad hudolus, gan fwrw ei cysgod ar wyneb y lleuad, gan greu golygfa syfrdanol sy'n swyno syllu ar yr awyr ledled y byd.

Dychmygwch hyn: Y Ddaear fel sffêr eang, yr Haul yn pelydru disgleirdeb, a'r Lleuad fel Coryn ysblennydd. Wrth i'r Ddaear lithro i lwybr y lleuad, mae ei chysgod yn cyffwrdd â'r Lleuad yn ofalus, gan guddio'i ddisgleirdeb yn raddol, gan arwain at ddiflaniad ethereal neu drawsnewidiad hudolus o liwiau.

Mae dau fath o eclipsau lleuad sy'n swyno arsylwyr:

1. Eclipse Cyfanswm y Lleuad: Yn ystod eclips lleuad llwyr, mae'r Ddaear yn cofleidio'r Lleuad yn llawn, gan ei hamlyncu â thywyllwch syfrdanol. Mae'r cyfarfyddiad rhyfeddol hwn yn aml yn rhoi lliw cochlyd neu gopr i wyneb y lleuad. Wrth i olau'r haul refractio drwy atmosffer y Ddaear, mae'r tonfeddi byrrach yn gwasgaru, a'r arlliwiau coch hirach yn mynd trwodd yn rasol, gan gofleidio'r Lleuad â'i arlliw cyfareddol. Mae'r ymddangosiad hudolus hwn wedi dod yn adnabyddus fel y “lleuad gwaed.”

2. Rhannol Lunar Eclipse: Mewn eclips lleuad rhannol, dim ond cyfran o'r Lleuad sy'n ildio i gysgod y Ddaear. Gallai fod yn debyg i damaid a dynnwyd o'r sffêr nefol neu ddatgelu adran dywyll hudolus, gan ychwanegu dirgelwch at arddangosfa'r lleuad.

Gan ymchwilio i'r manylion, bydd yr eclips lleuad rhannol hudolus o 2023 yn cychwyn ddydd Sadwrn, Hydref 28, ac yn ymestyn tan oriau mân dydd Sul, Hydref 29. Yn India, disgwylir i'r eclipse ddechrau tua 11:31 PM ddydd Sadwrn a para am 1 awr a 19 munud syfrdanol, o 1:05 AM i 2:24 AM ddydd Sul. Yn ystod ei hanterth tua 1:05 AM, bydd y Lleuad yn profi'r rhan ddyfnach a chysgodol o gysgod y Ddaear, a elwir yr umbra, yn artistig yn gorchuddio rhan o'i harwyneb cyfareddol.

Bydd ysblander y digwyddiad nefol hwn nid yn unig yn India ond hefyd yn amrywiol ranbarthau ar draws Hemisffer y Dwyrain, gan gynnwys Affrica, Ewrop, Asia, a rhai rhannau o Awstralia. Er y gallai gwylwyr o’r Americas golli’r digwyddiad cyfareddol hwn, bydd rhannau o Brasil yn cael cyfle i weld y swyngyfaredd wrth i’r Lleuad ddod allan yn osgeiddig ar y gorwel.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan fydd y Ddaear yn alinio ei hun rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan daflu ei chysgod ar wyneb y lleuad.

C: Sut mae eclips lleuad cyfan yn digwydd?

A: Yn ystod eclips lleuad llwyr, mae'r Ddaear yn gorchuddio'r Lleuad yn llwyr, gan achosi ei ymddangosiad cochlyd neu gopraidd oherwydd golau'r haul wedi'i hidlo yn mynd trwy atmosffer y Ddaear.

C: Beth yw eclips lleuad rhannol?

A: Mewn eclips lleuad rhannol, dim ond rhan o'r Lleuad sy'n cael ei orchuddio gan gysgod y Ddaear, gan arwain at ymddangosiad hynod ddiddorol fel brathiad neu adran dywyll.

C: Pryd fydd yr eclips lleuad rhannol yn digwydd yn 2023?

A: Bydd yr eclips lleuad rhannol yn digwydd ddydd Sadwrn, Hydref 28, ac yn parhau tan ddydd Sul, Hydref 29.

C: A fydd eclips y lleuad i'w weld yn India?

A: Bydd, bydd yr eclipse lleuad i'w weld ym mhob rhan o India, yn ogystal â rhanbarthau Hemisffer y Dwyrain fel Affrica, Ewrop, Asia, a rhai ardaloedd yn Awstralia.

