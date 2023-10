Yr Eclipse Lunar sydd ar ddod 2023 yn India: Aliniad Nefol

By

Mae digwyddiad nefol hynod ddiddorol ar fin swyno selogion yr awyr yn India yn y flwyddyn i ddod. Ar Hydref 28, 2023, bydd Lunar Eclipse, a elwir hefyd yn Chandra Grahan, yn addurno awyr y nos. Yn ystod Eclipse Lunar, mae'r Ddaear yn lleoli ei hun rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan arwain at aliniad pob un o'r tri chorff nefol. Gall yr aliniad hwn arwain at ddau fath o eclips: eclips lleuad llwyr ac eclips lleuad rhannol.

Yn ystod eclips lleuad llwyr, mae'r lleuad gyfan yn cael ei amlyncu o fewn cysgod umbral y Ddaear. Ar y llaw arall, mae eclips rhannol lleuad yn digwydd pan mai dim ond cyfran o'r lleuad sy'n disgyn o dan gysgod y Ddaear. Mae'r Lunar Eclipse sydd ar ddod yn India wedi'i gategoreiddio fel eclips lleuad rhannol.

I'r rhai sy'n awyddus i fod yn dyst i'r olygfa nefol hon, dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr Lunar Eclipse yn 2023.

Amseru a Gwelededd

Disgwylir i'r eclips lleuad rhannol ddechrau ddydd Sadwrn, Hydref 28, ac ymestyn i ddydd Sul, Hydref 29. Bydd yr eclipse i'w weld o bob rhan o India tua hanner nos. Yn ogystal, bydd rhanbarthau ar draws Gorllewin y Môr Tawel, Awstralia, Asia, Ewrop, Affrica, dwyrain De America, gogledd-ddwyrain Gogledd America, Cefnfor yr Iwerydd, Cefnfor India, a De'r Môr Tawel hefyd yn cael cyfle i arsylwi'r digwyddiad syfrdanol hwn.

Yn India, bydd yr eclipse yn cychwyn tua 11:31 pm ac yn cyrraedd ei anterth rhwng 1:05 AM a 2:24 AM ddydd Sul, Hydref 29.

Sut i Gwylio'r Lunar Eclipse

Yn wahanol i eclips solar, gellir arsylwi eclips lleuad yn ddiogel gyda'r llygad noeth. Fodd bynnag, gall defnyddio ysbienddrych neu delesgop gyfoethogi'r profiad a datgelu manylion mwy cymhleth, megis lliw cochlyd y lleuad.

Er mwyn sicrhau'r gwylio gorau, mae arbenigwyr yn argymell dod o hyd i leoliad tywyll i ffwrdd o ddylanwad goleuadau llachar. Bydd hyn yn caniatáu ichi werthfawrogi'r digwyddiad nefol yn llawn a rhyfeddu at harddwch y lleuad wrth iddi fynd i mewn i gysgod umbral y Ddaear.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw Eclipse Lunar?

A: Mae Eclipse Lunar yn digwydd yn ystod lleuad lawn pan fydd y Ddaear yn lleoli ei hun rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan arwain at aliniad pob un o'r tri chorff nefol.

Q: Pryd fydd Lunar Eclipse 2023 yn digwydd yn India?

A: Bydd yr Lunar Eclipse yn 2023 yn digwydd ar Hydref 28-29 yn India.

C: Sut alla i wylio'r Lunar Eclipse?

A: Gellir arsylwi'r Lunar Eclipse yn ddiogel gyda'r llygad noeth. Argymhellir dod o hyd i leoliad tywyll i ffwrdd o oleuadau llachar ar gyfer y profiad gwylio gorau. Gall defnyddio ysbienddrych neu delesgop wella'r profiad.