Teitl Newydd: Beth i'w Ddisgwyl o'r Eclipse Rhannol Lunar sydd ar ddod ym mis Hydref 2023

Gall selogion nefol ledled y byd ragweld golygfa hudolus y mis hwn wrth i ail eclips mis Hydref agosáu. Ddydd Gwener, Hydref 28, bydd eclips lleuad rhannol yn weladwy i arsylwyr mewn gwahanol rannau o'r byd.

Yn ystod eclips lleuad, mae'r Ddaear yn alinio ei hun rhwng yr haul a'r lleuad, gan daflu cysgod ar wyneb y lleuad. Er bod eclipsau lleuad fel arfer yn digwydd yn ystod lleuad lawn, nid ydynt yn digwydd yn ystod pob lleuad lawn.

Yn ôl arbenigwyr yn Space.com, bydd eclips lleuad olaf 2023 yn cychwyn am 2:01 pm EDT (1801 GMT) ar Hydref 28. Bydd y ffenomen nefol hon i'w gweld o bob cornel o India, yn enwedig tua hanner nos.

Disgwylir i hyd yr eclips bara tua awr ac 19 munud. Fodd bynnag, ni fydd yr eclips lleuad rhannol yn gyfyngedig i ranbarth penodol. Bydd rhannau o Ewrop, Asia, Awstralia, Affrica, Gogledd America, De America, y Môr Tawel, yr Iwerydd, Cefnfor India, yr Arctig, a hyd yn oed Antarctica i gyd yn gallu gweld gwahanol gamau o'r eclips.

Mae’r digwyddiad unigryw hwn yn addo swyno a syfrdanu arsylwyr ar draws y byd, gan ddarparu profiad a rennir i selogion nefol ledled y byd.

P'un a ydych yn Ewrop, Asia, Awstralia, neu unrhyw ran arall o'r byd, gallwch ragweld yn eiddgar golwg agos o'r lleuad yn ystod yr eclips lleuad rhannol.

Cwestiynau Cyffredin

C: Pryd fydd yr eclips lleuad rhannol yn digwydd?

A: Disgwylir i'r eclips lleuad rhannol ddigwydd ddydd Gwener, Hydref 28, 2023.

C: Faint o'r gloch y bydd yr eclipse yn dechrau?

A: Bydd yr eclipse yn cychwyn am 2:01 pm EDT (1801 GMT).

C: Ble gellir gweld yr eclipse?

A: Bydd yr eclipse yn weladwy o wahanol rannau o'r byd, gan gynnwys Ewrop, Asia, Awstralia, Affrica, Gogledd America, De America, y Môr Tawel, yr Iwerydd, Cefnfor India, yr Arctig, ac Antarctica.

C: Pa mor hir fydd yr eclipse yn para?

A: Disgwylir i'r eclips lleuad rhannol bara am tua awr a 19 munud.