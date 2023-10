Teitl Newydd: Archwilio Dirgelion Eclipse Lunar yn 2023

Mae eclipsau lleuad bob amser wedi swyno pobl o bob oed, gan ennyn ymdeimlad o ryfeddod a rhyfeddod. Yn 2023, bydd digwyddiad nefol o'r enw Chandra Grahan neu Lunar Eclipse yn digwydd, gan ddal sylw selogion seryddiaeth ledled y byd. Yn ystod eclips lleuad, mae'r Ddaear yn pasio rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan daflu ei chysgod ar wyneb y Lleuad. Dim ond yn ystod lleuad lawn y gall y ffenomen hon ddigwydd, pan fydd yr Haul, y Ddaear a'r Lleuad yn alinio mewn llinell syth.

Chandra Grahan 2023: Lunar Eclipse, Dyddiad ac amser

Disgwylir i'r eclips lleuad rhannol ddechrau ddydd Sadwrn, Hydref 28, gan barhau i oriau mân dydd Sul, Hydref 29. Wrth i'r Lleuad syrthio o fewn cysgod penumbra y Ddaear ar Hydref 28, bydd yn ddiweddarach yn mynd i mewn i'r rhanbarth tywyllach a elwir yn umbra.

Amseriad Chandra Grahan 2023: A fydd eclips lleuad i'w weld yn India?

Bydd, bydd yr eclips lleuad hwn i'w weld yn India ac ar draws cyfandir Asia. Yn ôl yr asiantaeth ofod Americanaidd NASA, mae India yn cynnig cyfleoedd gwylio gwych ar gyfer y digwyddiad nefol hwn.

Chandra Grahan 2023: Ble arall fydd Lunar Eclipse i'w weld?

Ar wahân i India, bydd yr eclips lleuad hefyd i'w weld ledled Hemisffer y Dwyrain, gan gynnwys ardaloedd o Affrica, Ewrop, Asia ac Awstralia. Fodd bynnag, ni fydd arsylwyr yn Unol Daleithiau America yn cael y cyfle i fod yn dyst i'r olygfa hon. Gall rhai rhanbarthau o Brasil yn Ne America brofi'r eclips yn ystod codiad y lleuad.

Lunar Eclipse 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Bydd y cyfnod swak, yr ystyrir ei fod yn para tua 9 awr, yn dechrau am 04:06 PM ddydd Sadwrn, Hydref 28, ac yn dod i ben am 02:22 AM ddydd Sul, Hydref 29.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, dyddiad ac amser

Bydd y Purnima tithi, sy'n symbol o'r lleuad lawn, yn cychwyn am 04:15 AM ddydd Sadwrn, Hydref 28, ac yn gorffen am 01:52 AM ddydd Sul, Hydref 29.

Beth yw Eclipse Lunar?

Mae eclipsau lleuad yn ddigwyddiadau nefol cyffredin y gellir eu harsylwi o wahanol rannau o'r Ddaear. Maent yn cynnwys dau brif gam: yr eclips penumbral a'r eclips umbral. Yr eclips penumbral yw'r cam cychwynnol pan fydd y Lleuad yn mynd i mewn i gysgod penumbral y Ddaear, gan achosi effaith pylu cynnil. Yr eclips umbral yw'r cyfnod mwy dramatig, pan fydd y Lleuad yn mynd i mewn i gysgod umbral y Ddaear. Wrth iddi fynd yn ddyfnach i'r cysgod, gall y Lleuad dywyllu a chymryd arlliwiau o goch, oren neu frown - ffenomen y cyfeirir ati'n aml fel y “lleuad gwaed.” Mae'r lliw trawiadol hwn yn ganlyniad i olau'r haul yn gwasgaru trwy atmosffer y Ddaear, gan ganiatáu dim ond tonfeddi hirach o olau i gyrraedd a goleuo'r Lleuad.

Lunar Eclipse 2023: A yw'n ddiogel gweld y Chandra Grahan?

Yn wahanol i eclipsau solar sydd angen amddiffyniad llygaid arbennig, mae eclipsau lleuad yn ddiogel i'w gweld gyda'r llygad noeth. Gall ysbienddrych neu delesgop wella'r profiad trwy ddarparu golwg agosach. Mae'n werth nodi y gall ymddangosiad a hyd eclips lleuad amrywio o un digwyddiad i'r llall, yn dibynnu ar leoliad y Lleuad yn ei orbit a gogwydd y Ddaear.