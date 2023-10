Safbwynt Newydd ar Fywyd: Archwilio'r Bydysawd a Darganfod Ein Lle

By

Mae'r seryddwr a'r astrobiolegydd Dr Aomawa Shields wedi cychwyn ar ymchwil i chwilio am fywyd y tu hwnt i'r Ddaear, ac wrth wneud hynny, mae hi wedi dod i ddeall ystyr bywyd ar ein planed ein hunain o'r newydd. Mae ehangder a maint y bydysawd wedi rhoi persbectif newydd iddi ar arwyddocâd ein bodolaeth.

Yn ei chofiant, “Bywyd ar Blanedau Eraill: Cofiant o Dod o Hyd i’m Lle yn y Bydysawd,” mae Shields yn myfyrio ar ei thaith fel gwyddonydd a’r effaith ddofn y mae wedi’i chael ar ei hagwedd. Mae'n dechrau trwy fyfyrio ar faint y bydysawd, gyda chymaint o sêr ag sydd o ronynnau o dywod ar draethau'r Ddaear. Mae'r sylweddoliad hwn yn ein hatgoffa o ba mor eang a syfrdanol yw'r cosmos mewn gwirionedd.

Mae Shields hefyd yn myfyrio ar bwysigrwydd cynrychiolaeth ac amrywiaeth ym maes seryddiaeth. Fel menyw Affricanaidd-Americanaidd mewn maes a ddominyddwyd yn hanesyddol gan ddynion, daeth o hyd i ysbrydoliaeth yn arlywyddiaeth Barack Obama. Roedd ei gyflawniad yn gweithredu fel goleuni arweiniol, gan ddangos y gall unigolion o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol ragori mewn unrhyw faes, gan gynnwys seryddiaeth.

Mae'r cofiant yn archwilio ymhellach y cydbwysedd rhwng dilyn gwahanol nwydau a breuddwydion. Roedd Shields wedi dilyn gyrfa ym myd actio i ddechrau ond roedd yn cael ei thynnu'n ôl at seryddiaeth, maes a oedd bob amser wedi tanio synnwyr o ryfeddod ynddi. Roedd yr ailgysylltu hwn â’i gwreiddiau gwyddonol yn ein hatgoffa bod breuddwydion a nwydau’n parhau, gan wrthod cael eu hanwybyddu.

Mae un agwedd hynod ddiddorol o ymchwil Shields yn canolbwyntio ar fath o blaned o'r enw “Terminator Habitable.” Mae gan y planedau hyn hinsawdd unigryw lle gallai bywyd fodoli dim ond ar hyd y ffin rhwng amodau eithafol dydd a nos tragwyddol. Trwy ei hymchwil a'i hymchwiliadau y mae Shields a'i thîm wedi darganfod bodolaeth potensial planedau o'r fath.

Yn gyffredinol, mae cofiant Shields yn taflu goleuni ar yr effaith ddofn y mae archwilio’r cosmos wedi’i chael ar ei bywyd personol a phroffesiynol. Trwy edrych y tu hwnt i'n planed ein hunain, mae hi wedi ennill gwerthfawrogiad dyfnach o harddwch a rhyng-gysylltiad bywyd ar y Ddaear. Mae ei stori yn ysbrydoliaeth i eraill gofleidio eu nwydau, dilyn eu breuddwydion, a dod o hyd i ystyr yn ehangder y bydysawd.

