SpaceX i Geisio Torri Record 17eg Hedfan gyda Hebog 9 Booster

Disgwylir i SpaceX wthio ffiniau ailddefnydd atgyfnerthu gyda lansiad roced Falcon 9 gan ddefnyddio atgyfnerthu cam cyntaf a fydd yn cyrraedd ei 17eg hediad. Disgwylir i'r genhadaeth, a elwir yn Starlink 6-17, godi o bad 40 Cape Canaveral am 10:47 pm EDT.

Bydd yr atgyfnerthydd dan sylw, rhif cyfresol 1060, yn creu hanes trwy gwblhau ei 17eg hediad. Cyflawnodd SpaceX garreg filltir fawr yn gynharach eleni pan ardystiodd ei fflyd o atgyfnerthwyr cam cyntaf Falcon 9 ar gyfer hyd at 20 hediad, a bydd y lansiad hwn yn dod ag ef gam yn nes at y nod hwnnw.

Wedi'i hedfan yn wreiddiol ym mis Mehefin 2020 i ddefnyddio'r lloeren GPS 3-3 ar gyfer Llu Gofod yr UD, mae'r atgyfnerthydd hwn wedi'i ddefnyddio ers hynny ar gyfer amrywiol deithiau, gan gynnwys y Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33 / G-34, a Transporter- 6 thaith, yn ogystal â darparu 11 llwyth tâl Starlink.

Fodd bynnag, mae'r lansiad yn wynebu heriau sy'n gysylltiedig â'r tywydd. Mae meteorolegwyr Space Force yn monitro ffrynt tywydd ger arfordir gofod Florida, ynghyd â storm yn bragu ar y môr yn yr Iwerydd. Mae'r rhagolwg yn rhagweld siawns o 60 y cant o dywydd derbyniol ar gyfer lansio, a'r prif bryder yw torri rheol cwmwl cumulus. Os caiff y lansiad ei ohirio am ddiwrnod, gall yr amodau waethygu gyda dim ond 30 y cant o siawns o dywydd derbyniol.

Bydd y genhadaeth hon hefyd yn nodi lansiad 20fed lloerennau mini Starlink V2, sy'n cynnig maint mwy a phedair gwaith y lled band o'i gymharu â fersiynau blaenorol. Yn wreiddiol, bwriadwyd lansio lloerennau maint llawn V2 Starlink gan ddefnyddio cerbyd Starship SpaceX. Fodd bynnag, fe wnaeth yr oedi cyntaf o Starship ysgogi SpaceX i greu fersiwn gryno o'r lloerennau i'w lansio ar Falcon 9.

I gloi, mae SpaceX ar fin creu hanes trwy roi cynnig ar 17eg hediad a dorrodd record gyda'i atgyfnerthiad Falcon 9. Mae'r cyflawniad hwn yn amlygu ymrwymiad y cwmni i ailddefnyddadwyedd wrth archwilio'r gofod ac yn gosod y sylfaen ar gyfer teithiau yn y dyfodol gan ddefnyddio ei gerbyd Starship y gellir ei ailddefnyddio'n llawn.

Diffiniadau:

– Atgyfnerthu ailddefnyddiadwy: Y gallu i ailddefnyddio pigiad atgyfnerthu cam cyntaf roced ar gyfer lansiadau lluosog.

– Falcon 9: Cerbyd lansio orbitol dau gam SpaceX sy'n gallu cludo llwythi tâl i orbit.

– Starlink: cytser rhyngrwyd lloeren SpaceX a ddyluniwyd i ddarparu gwasanaeth band eang byd-eang.

