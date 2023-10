Datgelwyd Achos y Digwyddiad Seismig Mwyaf ar y blaned Mawrth: Mewnwelediadau o Astudiaeth a Arweinir gan y DU

By

Mae astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Prifysgol Rhydychen wedi taflu goleuni ar achos tebygol y digwyddiad seismig mwyaf a gofnodwyd erioed ar y blaned Mawrth. Canfuwyd y daeargryn maint 4.7 gan laniwr InSight NASA ar Fai 4, 2020, a bu'r dirgryniadau canlyniadol yn atseinio trwy'r blaned am chwe awr. I ddechrau, roedd gwyddonwyr yn credu bod y digwyddiad seismig wedi'i achosi gan effaith meteoryn, gan fod cryndodau tebyg wedi digwydd yn y gorffennol oherwydd effeithiau o'r fath. Fodd bynnag, methodd chwiliad helaeth o arwyneb y blaned Mawrth, a oedd yn gorchuddio 144 miliwn o gilometrau sgwâr, â datgelu unrhyw arwyddion o grater newydd.

Wedi'i gyhoeddi yn y cyfnodolyn Geophysical Research Letters, mae canfyddiadau'r ymchwil yn dangos bod Mars yn fwy gweithgar yn seismig nag a feddyliwyd yn flaenorol. Mae'r ymchwilydd arweiniol Dr Benjamin Fernando yn awgrymu bod y digwyddiad yn debygol o gael ei achosi gan ryddhad straen o fewn gramen y blaned Mawrth, gan nad oes gan y blaned tectoneg platiau gweithredol. Mae'n esbonio bod y straen hwn wedi cronni dros biliynau o flynyddoedd oherwydd oeri a chrebachu gwahanol rannau o'r blaned ar gyfraddau amrywiol. Mae canlyniadau'r astudiaeth yn cyfrannu at ddealltwriaeth ddyfnach o'r pwysau hyn a gallent helpu i nodi rhanbarthau mwy diogel ar gyfer ymdrechion gwladychu dynol yn y dyfodol.

Roedd y cydweithio a fu’n rhan o’r ymchwil hwn yn sylweddol, gydag asiantaethau gofod a gwyddonwyr o bob rhan o’r byd yn cyfrannu eu harbenigedd. Cynigiodd Asiantaeth Ofod Ewrop, Asiantaeth Ofod Genedlaethol Tsieina, Sefydliad Ymchwil Gofod India, ac Asiantaeth Ofod yr Emiraethau Arabaidd Unedig i gyd ddefnyddio eu lloerennau, gan nodi cydweithrediad am y tro cyntaf rhwng pob taith mewn orbit o amgylch y blaned Mawrth ar gyfer prosiect unigol. Arweiniwyd yr ymdrech hon gan Dr. Fernando ym Mhrifysgol Rhydychen ac fe'i gwelir fel templed ar gyfer cydweithredu rhyngwladol yn y dyfodol mewn gofod dwfn.

Er i laniwr InSight fynd all-lein ym mis Rhagfyr 2020, roedd y digwyddiad seismig hwn yn un o'r digwyddiadau olaf a gofnodwyd gan y llong ofod ar ôl mwy na phedair blynedd ar y blaned Mawrth. Mae'r wybodaeth a geir o'r digwyddiadau seismig hyn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o ddaeareg y blaned Mawrth ac yn darparu mewnwelediad gwerthfawr ar gyfer ymdrechion archwilio a gwladychu posibl yn y dyfodol.

Ffynonellau: Geophysical Research Letters, Prifysgol Rhydychen