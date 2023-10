Afonydd Martian: Dadorchuddio Cyfrinachau Systemau Dŵr Hynafol

Mae canfyddiadau diweddar gan rover Curiosity NASA wedi taflu goleuni newydd ar hanes y blaned Mawrth a'i botensial i gynnal bywyd. Mae tîm o ddaearegwyr, gyda data o archwiliadau ac efelychiadau cyfrifiadurol Curiosity, wedi darganfod tystiolaeth o systemau afon hynafol o fewn craterau'r blaned Mawrth. Mae'r canfyddiadau diddorol hyn yn herio ein rhagdybiaethau blaenorol am bresenoldeb dŵr ar y Blaned Goch.

Chwaraeodd crater Gale, basn effaith sylweddol ar y blaned Mawrth, ran hanfodol yn y darganfyddiad arloesol hwn. Trwy astudio craig waddodol o dan Gwlff Mecsico a dadansoddi data Curiosity, mae ymchwilwyr wedi darganfod arwyddion o afonydd a oedd unwaith yn llifo ar y blaned Mawrth. Mae'r datguddiad hwn yn awgrymu bod afonydd Mars yn fwy eang nag a gredwyd yn flaenorol.

Yn wahanol i'r Ddaear, sy'n dibynnu ar afonydd ar gyfer cylchoedd cemegol a gwaddod hanfodol sy'n cynnal bywyd, mae Mars yn aml yn cael ei ystyried yn lle sych ac anghyfannedd. Fodd bynnag, mae'r canfyddiadau newydd hyn yn rhoi darlun gwahanol. Mae’r geowyddonydd Benjamin Cardenas, prif awdur yr astudiaeth o Brifysgol Talaith Penn, yn esbonio bod eu hymchwil yn dangos y gallai’r blaned Mawrth fod wedi cael llawer mwy o afonydd nag yr oeddem yn meddwl yn wreiddiol, gan roi golwg fwy optimistaidd ar fywyd hynafol ar y blaned.

Mae darganfod tirffurfiau hynod a elwir yn nodweddion mainc-a-trwyn wedi bod yn allweddol yn ein dealltwriaeth o afonydd Mars. Mae'r ffurfiannau hyn, nas sylwyd o'r blaen ac a ddarganfuwyd o fewn craterau bach, yn ddyddodion a grëwyd gan ddŵr sy'n llifo. Mae nodweddion o'r fath yn debygol o gael eu dylanwadu gan y prifwyntoedd ac erydiad a achoswyd gan afonydd.

I gadarnhau rôl y dŵr wrth lunio'r tirffurfiau hyn, cyflogodd Cardenas a Kaitlyn Stacey o Penn State fodelu cyfrifiadurol. Trwy ddefnyddio delweddau Curiosity a sganiau 3D o haenau creigwely gwaddodol o dan Gwlff Mecsico, fe wnaethon nhw efelychu'r erydiad a achosir gan afonydd i atgynhyrchu'r tirffurfiau mainc-a-trwyn.

Mae'r canfyddiadau hyn nid yn unig yn datgelu dirgelion tirffurfiau'r blaned ond hefyd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar natur dŵr o fewn crater Gale. Roedd arsylwadau cynharach Curiosity eisoes wedi nodi bod y crater unwaith wedi'i lenwi â dŵr hylifol, ac mae darganfod tirffurfiau a ffurfiwyd gan afonydd yn cefnogi'r ddamcaniaeth hon ymhellach.

At ei gilydd, mae'r darganfyddiadau cyffrous hyn yn ailgynnau gobaith y gallai'r blaned Mawrth fod wedi cynnal yr amodau cywir i fywyd ffynnu yn ei gorffennol. Mae hyn yn pwysleisio arwyddocâd archwilio ac ymchwilio parhaus ar y Blaned Goch, wrth i ni geisio datgelu’r gwir am ei hanes a’r potensial ar gyfer bywyd allfydol.

