Trawsnewidiad Rhyfeddol Zorro: O'r Gath Las i Gath sy'n Newid Lliw

Crynodeb: Nid oedd Joey a Jona byth yn disgwyl mabwysiadu cath fach gyda thrawsnewidiad mor ddiddorol. Pan ddaethant o hyd i Zorro, tabi llwyd swil a di-nod, fe wnaethon nhw syrthio mewn cariad â'i ymddangosiad unigryw ar unwaith. Dros amser, diflannodd marciau tabby Zorro, a throdd ei wyneb yn hollol ddu, gan ennill iddo'r llysenw “werewolf.” Heddiw, mae Zorro yn parhau i newid a synnu ei berchnogion gyda'i ymddangosiad sy'n esblygu'n barhaus a'i bersonoliaeth chwareus.

Roedd Joey a Jonah yn chwilio am ychwanegiad newydd i'w teulu pan glywsant am dorllwyth o gathod bach ysgubor oedd angen cartrefi. Pan gyrhaeddon nhw, dim ond un gath fach oedd ar ôl, ac er gwaethaf cael ei hanwybyddu gan eraill, daliodd y tabi llwyd swil hwn eu sylw. Er gwaethaf ei ddiffyg cot ffansi a diffyg diddordeb mewn cysylltiad dynol, denwyd Joey at y gath fach a oedd yn ymdebygu i racŵn, gyda band llygad gwyn a chynffon streipiog, a phenderfynasant ei enwi yn Zorro.

Wrth i Zorro ymgartrefu yn ei gartref newydd, blodeuodd ei bersonoliaeth, a dechreuodd ei ymddangosiad corfforol newid hefyd. Diflannodd ei aeliau tabby, a throdd ei wyneb yn ddu. Gwnaeth ffrindiau hyd yn oed sylwadau ar ei debygrwydd newydd i blaidd-ddyn. Trawsnewidiodd y gath fach unwaith yr olwg yn gath hynod ac unigryw, gan synnu ei berchnogion gyda phob newid.

Heddiw, mae marciau tabby Zorro bron wedi diflannu'n llwyr, ac mae wedi dod yn gath lwyd solet gyda wyneb tywyll. Mae Joey a Jonah yn cofleidio'r trawsnewidiad parhaus ac yn gyffrous i weld esblygiad parhaus eu hanifail anwes. Ac yntau tua 5 mis oed, mae Zorro wedi tyfu i fod yn blentyn chwareus, hyderus a lleisiol sy’n cadw ei berchnogion yn brysur ddydd a nos.

Mae Joey a Jonah yn teimlo'n hynod ffodus i fod wedi mabwysiadu cath fach ryfeddol sy'n newid lliw yn ddamweiniol. Maent yn rhannu taith Zorro ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel TikTok ac Instagram, lle mae ei stori yn parhau i swyno ac ysbrydoli cariadon cathod ledled y byd.

Ffynonellau: The Dodo.