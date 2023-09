Kim Kardashian yn Goresgyn Ei hofn o bryfed cop ar y set o AHS: Delicate

By

Yn ddiweddar, wynebodd Kim Kardashian, y seren teledu realiti ac entrepreneur, ei hofnau wrth weithio ar y set o American Horror Story: Delicate. Mewn sesiwn tynnu lluniau hyrwyddol ar gyfer y sioe, gellir gweld Kardashian yn sefyll gyda tarantwla enfawr ar ei torso. Fe wnaeth y ddelwedd, a rannwyd ar gyfryngau cymdeithasol, ennyn sylw yn gyflym a sbarduno sgyrsiau am wynebu ofnau.

Yn y pennawd sy'n cyd-fynd â'r llun, cyfaddefodd Kardashian, "Mae gen i gymaint o ofn pryfed cop." Mae'r cyfaddefiad gonest hwn gan berson enwog gyda miliynau o ddilynwyr yn amlygu ofn cyffredin a rennir gan lawer o bobl.

Nid yw wynebu ofnau yn dasg hawdd, ac i Kardashian, roedd yn golygu wynebu ei arachnoffobia yn uniongyrchol. Trwy ganiatáu i darantwla gropian arni o'i gwirfodd, dangosodd ddewrder aruthrol a pharodrwydd i wthio ei ffiniau.

Mae'r ddelwedd amlwg hon yn ein hatgoffa'n bwerus y gellir goresgyn ofn gyda phenderfyniad a pharodrwydd i gamu y tu allan i'ch parth cysurus. Mae'n gweithredu fel ysbrydoliaeth i unigolion sy'n cael trafferth gyda'u hofnau eu hunain i'w hwynebu'n uniongyrchol.

Mae'r sesiwn tynnu lluniau a gonestrwydd Kardashian am ei hofnau wedi sbarduno sgyrsiau am natur ofn a sut y gall ddal pobl yn ôl mewn amrywiol feysydd bywyd. Gall goresgyn ofnau arwain at dwf personol ac ymdeimlad o rymuso.

Ar y cyfan, mae symudiad beiddgar Kim Kardashian ar y set o AHS: Delicate yn ein hatgoffa bod wynebu ofnau yn weithred ddewr a all ysbrydoli eraill i wynebu eu hofnau eu hunain a'u goresgyn.

Diffiniadau:

– Tarantula: Math o bry cop mawr, blewog y mae pobl yn aml yn ei ofni oherwydd ei ymddangosiad.

Ffynonellau:

– Dailymail.com