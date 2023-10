Mae'r Keck Cosmic Web Imager Yn Datgelu Strwythur Cudd y We Cosmig

By

Mae'r Keck Cosmic Web Imager (KCWI), a ddyluniwyd gan Athro Ffiseg Edward C. Stone o Caltech, Christopher Martin a'i dîm, wedi gwneud darganfyddiad arloesol trwy ddelweddu'r we gosmig nad yw'n dod i'r amlwg yn uniongyrchol. Mae'r we gosmig yn cynnwys ffilamentau gwan sy'n cysylltu galaethau ar draws yr ehangder gofod, gan weithredu fel ffrydiau o nwy sy'n cyflenwi galaethau â'r deunydd sydd ei angen i ffurfio sêr.

Er bod seryddwyr yn gwybod am y we gosmig ers blynyddoedd lawer, mae wedi bod yn heriol arsylwi'n uniongyrchol, yn enwedig yn ardaloedd tywyllach y gofod. Fodd bynnag, mae'r offeryn KCWI, sydd wedi'i leoli yn Arsyllfa WM Keck yn Hawai, wedi llwyddo i ddal y golau a allyrrir o ranbarthau cudd y we gosmig.

Yn flaenorol, defnyddiodd Martin a'i dîm offeryn prototeip o'r enw'r Cosmic Web Imager i arsylwi ffilament wedi'i oleuo gan quasar cyfagos. Fodd bynnag, mae'r darganfyddiad diweddaraf hwn yn caniatáu iddynt arsylwi'r we gosmig heb fod angen goleuo allanol.

Mae'r gallu newydd i ddelweddu'r we gosmig yn uniongyrchol yn rhoi gwybodaeth werthfawr i seryddwyr sy'n hanfodol i ddeall ffurfiant galaeth ac esblygiad. Yn ogystal, mae'n galluogi ymchwilwyr i fapio dosbarthiad mater tywyll, y sylwedd dirgel sy'n cynnwys cyfran sylweddol o'r bydysawd.

Mae'r we gosmig yn chwarae rhan arwyddocaol wrth lunio strwythur y bydysawd ac mae'n cynnwys y mwyafrif o'r mater cyffredin yn ein galaeth. Trwy ddadorchuddio ei strwythur cudd, mae seryddwyr yn gallu cael cipolwg ar weithrediad sylfaenol y bydysawd.

