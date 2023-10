Y Cysylltiad Rhyfeddol Rhwng Purio Cath a Ffrio Lleisiol

By

Mae ymchwilwyr o'r diwedd wedi datrys y dirgelwch y tu ôl i ffiseg pyrr cathod. Yn groes i gredoau blaenorol, mae'n ymddangos bod cathod yn cynhyrchu eu sain purring lleddfol gan ddefnyddio techneg debyg i ffrio lleisiol, sy'n aml yn gysylltiedig â lleisiau croaky mewn bodau dynol.

Ers blynyddoedd, mae gwyddonwyr wedi cael eu drysu gan sut y mae cathod, er gwaethaf eu maint bach, yn gallu cynhyrchu pyrrau mor ddwfn a soniarus. Yn nodweddiadol, dim ond anifeiliaid â chordiau lleisiol hirach, fel eliffantod, sy'n gallu creu synau tebyg. Roedd y ddamcaniaeth gyffredinol yn awgrymu bod gan gathod fecanwaith unigryw a oedd yn cynnwys cyfangiad cylchol ac ymlacio cyhyrau yn eu blychau llais, a oedd yn gofyn am fewnbwn niwral cyson gan yr ymennydd.

Fodd bynnag, datgelodd astudiaeth ddiweddar a arweiniwyd gan Dr Christian Herbst ym Mhrifysgol Fienna esboniad gwahanol. Cynhaliodd yr ymchwilwyr arbrofion ar gortynnau lleisiol wyth cath a oedd wedi cael eu ewthaneiddio oherwydd salwch terfynol. Trwy binsio cortynnau lleisiol y cathod a phasio aer llaith drwyddynt, roedd yr ymchwilwyr yn gallu efelychu'r mecanwaith y mae bodau dynol yn ei ddefnyddio i siarad a chynhyrchu ffrio lleisiol. Yn rhyfeddol, arweiniodd y driniaeth hon at osgiliadau neu rychau hunangynhaliol o'r holl flychau llais, sy'n nodi nad oes angen mewnbwn cyson gan yr ymennydd i grio.

Datgelodd dadansoddiad pellach fasau o feinwe ffibrog o fewn y cortynnau lleisiol, a allai gyfrif am allu'r cathod i gynhyrchu synau amledd isel rhwng 20-30 Hz. Mae amleddau o'r fath hyd yn oed yn is na'r synau bas isaf a gynhyrchir gan leisiau dynol. Mae strwythurau tebyg hefyd wedi'u darganfod mewn cathod rhuo fel llewod a theigrod.

Yn flaenorol, roedd y ddamcaniaeth drechaf yn awgrymu bod cathod yn defnyddio mecanwaith lle'r oedd eu hymennydd yn anfon pyliau cyflym a pharhaus o signalau i gyhyrau'r gwddf, gan achosi iddynt gyfangu 30 gwaith yr eiliad a chynhyrchu synau puro. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth newydd yn cynnig ffrio lleisiol fel esboniad amgen.

I gloi, ymddengys bod puro cathod yn dibynnu ar fecanwaith gwahanol i'r hyn a dybiwyd yn flaenorol. Mae deall sut mae cathod yn cynhyrchu eu pyrrau nid yn unig yn taflu goleuni ar gyfathrebu feline ond hefyd yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i alluoedd acwstig amrywiol rywogaethau anifeiliaid.

Ffynhonnell: Dr Christian Herbst, Prifysgol Fienna, Awstria (Bioleg Gyfredol)