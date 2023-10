Chwilio am Oes: Archwilio K Dwarf Star Systems

By

Mae llawer o chwiliadau am blanedau cyfanheddol mewn systemau seren eraill wedi canolbwyntio'n bennaf ar sêr tebyg i'r Haul. Fodd bynnag, mae sêr tebyg i'r haul yn gymharol brin. O ganlyniad, mae seryddwyr yn ehangu eu hymdrechion i gynnwys sêr yn y categori nesaf i lawr - K dwarf stars. Mae'r sêr hyn ychydig yn llai, yn ysgafnach, ac yn lewach na'r Haul, ond maent ar frig eu hoes a gallant aros yn y cyfnod hwn am biliynau o flynyddoedd.

Ystyrir bod dwarfs K yn ymgeiswyr da ar gyfer cynnal bywyd oherwydd eu sefydlogrwydd a chynhyrchiant isel o ymbelydredd niweidiol. Yn ogystal, maent yn fwy tebygol o fod â bydoedd cyfanheddol wedi'u lleoli'n agos at y seren, gan eu gwneud yn haws i'w canfod.

Ar hyn o bryd, mae seryddwyr wedi mapio tua 5,000 K corrach o fewn 50 parsecs (tua 165 o flynyddoedd golau) i'r Ddaear. Cadarnhawyd bod gan sawl dwsin o'r sêr hyn blanedau. Fodd bynnag, nid yw'r un o'r planedau hyn a ddarganfuwyd yn debyg i'r Ddaear ac nid oes ganddynt yr amodau angenrheidiol ar gyfer bywyd tebyg i'r Ddaear.

Un system ddiddorol yw system K-dwarf dwbl sydd wedi'i lleoli lai na 12 mlynedd golau i ffwrdd, sy'n agos at Deneb, cynffon lachar y cytser Cygnus. Mae'r system hon yn cynnwys dwy seren sydd ymhell oddi wrth ei gilydd, sy'n caniatáu digon o le ar gyfer planedau posibl. Er gwaethaf ei botensial fel eiddo tiriog cysefin, nid oes planedau wedi'u canfod yn y system hon eto.

Mae ymchwil ac archwilio parhaus i systemau seren K corrach yn addo darganfod planedau cyfanheddol ac o bosibl hyd yn oed arwyddion o fywyd allfydol. Gallai darganfyddiadau pellach yn y systemau hyn roi mewnwelediad gwerthfawr i'r amodau sy'n angenrheidiol i fywyd ffynnu y tu hwnt i'n system solar ein hunain.

Ffynonellau:

- Erthygl ffynhonnell

– Diffiniadau: Mae sêr bach K yn sêr ychydig yn llai, yn ysgafnach ac yn llewygu na'r Haul, ond yn dal i fod yn eu hanterth. Mae helfeydd planedau yn cyfeirio at chwilio am blanedau y tu allan i'n cysawd yr haul.