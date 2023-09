Seryddwyr yn Darganfod Dull Newydd o Fesur Cyfradd Ehangu'r Bydysawd

By

Mae seryddwyr wedi bod yn ceisio deall pa mor gyflym y mae'r Bydysawd yn ehangu ers tro, ond maent wedi dod ar draws anghysondeb mawr yn eu mesuriadau. Mae'r dull uniongyrchol o fesur y gyfradd ehangu trwy arsylwi sut mae gwrthrychau'n ymddangos fel pe baent yn cilio oddi wrthym yn gyson yn rhoi canlyniadau tua 9% yn uwch na'r gwerthoedd a gafwyd o astudio signalau o'r Bydysawd cynnar. Mae'r anghysondeb hwn wedi codi pryderon ac wedi arwain at ailwerthuso ein dealltwriaeth o'r Bydysawd.

Er mwyn goresgyn y broblem hon, mae gwyddonwyr wedi bod yn chwilio am ffyrdd newydd o fesur y gyfradd ehangu yn fwy manwl gywir. Un ateb posibl yw astudio “canhwyllau safonol” fel math Ia uwchnofa, sydd â phriodweddau cynhenid ​​hysbys. Fodd bynnag, mae arsylwi ar y digwyddiadau prin hyn o bellteroedd eithafol wedi bod yn her.

Yn ffodus, mae datblygiad arloesol wedi'i wneud. Yn ddiweddar, mae Dr. Brenda Frye a'i thîm wedi darganfod uwchnofa math Ia a ymddangosodd wedi'i dreblu mewn lens disgyrchiant a grëwyd gan glwstwr galaethau blaendir. Mae'r arsylwi unigryw hwn yn cynnig y posibilrwydd o fesur y gyfradd ehangu yn fwy cywir nag erioed o'r blaen.

Mae uwchnofa Math Ia yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer mesuriadau pellter oherwydd eu disgleirdeb a'u priodweddau safonol. Trwy ddadansoddi cromlin golau uwchnofa math Ia a phennu ei redshift, gall seryddwyr bennu ei bellter a'i ddefnyddio i fesur y gyfradd ehangu yn uniongyrchol.

Gall lensio disgyrchiant, sef plygu golau gan bresenoldeb màs blaendir, ddarparu data hyd yn oed yn fwy gwerthfawr. Pan fydd gwrthrych blaendir enfawr yn chwyddo galaeth gefndir trwy lensio, gellir defnyddio mesuriadau oedi amser disgyrchiant unrhyw ddigwyddiadau dros dro o fewn y delweddau lens i amcangyfrif y gyfradd ehangu.

Mae darganfod lens disgyrchiant cryf sy'n chwyddo rhanbarth sy'n cynnwys galaethau pell, enfawr, sy'n ffurfio sêr yn addewid mawr ar gyfer deall cyfradd ehangu'r Bydysawd. Gall arsylwi a mesuriadau pellach dros amser roi mewnwelediad hollbwysig i'r agwedd sylfaenol hon ar gosmoleg.

Ffynhonnell: Scientific American, Space.com