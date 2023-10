Archwilio Ganymede: Dadorchuddio Dirgelion Lleuad Iau

By

Mae Ganymede, y lleuad fwyaf yng nghysawd yr haul, wedi swyno gwyddonwyr ers tro gyda'i nodweddion tebyg i blaned. Gyda'i strwythur mewnol gwahaniaethol, mantell silicon, cramen rhewllyd, a chefnfor cudd o dan yr wyneb, mae Ganymede yn gorff nefol hynod ddiddorol. Yn ddiweddar, defnyddiodd tîm o ymchwilwyr o’r Unol Daleithiau, Ewrop a Japan Delesgop Gofod pwerus James Webb (JWST) i dreiddio’n ddyfnach i wyneb Ganymede a datgloi rhai o’i gyfrinachau.

Mae canfyddiadau'r tîm, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Astronomy and Astrophysics, yn taflu goleuni ar y prif fathau o dir ar wyneb Ganymede. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod wyneb y lleuad wedi'i rannu'n ddau ranbarth gwahanol: tiroedd llachar, rhewllyd gyda rhigolau, a rhanbarthau tywyllach. Mae'r ddau fath hyn o dir yn gymysg, gyda'r tir ysgafnach yn croesi'r ardaloedd tywyllach. Er bod y ddau fath yn hynafol, mae'r rhanbarthau tywyllach, sydd wedi'u gratio'n drwm ac yn hŷn, yn gorchuddio llai o'r wyneb o'i gymharu â'r rhanbarthau llachar.

Un agwedd ddiddorol ar Ganymede yw presenoldeb carbon deuocsid (CO2). Datgelodd arsylwadau JWST fod y CO2 wedi'i ddal mewn amrywiol fwynau a halwynau, gyda dim ond tua 1% yn ôl màs yn bodoli fel iâ CO2 pur. Bydd mapio dosbarthiad CO2 a deall ei ryngweithiad â moleciwlau eraill yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i hanes daearegol Ganymede.

Mae canfyddiad arwyddocaol arall yn ymwneud â rhew dŵr ar Ganymede. Nododd y JWST ardaloedd pegynol lle mae rhew dŵr yn dod i'r amlwg yn uniongyrchol ar wyneb y lleuad. Mae'r rhanbarthau hyn yn destun ymbelydredd dwys o Iau, gan arwain at ail-gronni anwedd dŵr i ddeunyddiau nad ydynt yn rhew, gan arwain at ffurfio iâ dŵr purach.

Yn ogystal, darganfu'r ymchwilwyr fand amsugno dirgel ar 5.9 µm ar draws wyneb Ganymede, er gydag amrywiadau lleol. Er nad yw union darddiad y band hwn wedi'i benderfynu eto, mae'r ymchwilwyr yn cynnig y gallai hydradau asid sylffwrig (H2SO4 + H2O) esbonio ei bresenoldeb.

Mae'r mewnwelediadau newydd hyn yn rhoi cipolwg ar natur gymhleth cyfansoddiad arwyneb Ganymede. Fodd bynnag, erys llawer o ddirgelion, megis y priodweddau sbectrol amrywiol rhwng pegynau'r lleuad a'i hymylon blaen a llusgo. Mae angen ymchwiliadau pellach i ddarganfod tarddiad y gwahaniaethau hyn a deall yn well ddylanwad grymoedd disgyrchiant pwerus Jupiter ar Ganymede.

Mae archwilio Ganymede wedi agor byd o bosibiliadau, gan gynnig persbectif unigryw i ni ar dirweddau amrywiol a phrosesau daearegol ein bydysawd. Wrth i’n dealltwriaeth o’r lleuad hudolus hon barhau i dyfu, felly hefyd ein gwerthfawrogiad o ryfeddodau cysawd yr haul.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

C: A ellir ystyried Ganymede yn blaned?

A: Mae Ganymede yn rhannu llawer o debygrwydd â phlanedau, megis ei strwythur mewnol gwahaniaethol, maes magnetig, a chyfansoddiad arwyneb cymhleth. Fodd bynnag, nid yw'n cylchdroi'r haul yn uniongyrchol, felly mae'n cael ei ddosbarthu fel lleuad Iau.

C: Beth ddatgelodd y JWST am arwyneb Ganymede?

A: Datgelodd arsylwadau JWST y mathau amlycaf o dir ar wyneb Ganymede, gyda rhanbarthau llachar, rhewllyd a rhanbarthau tywyllach, craterog iawn. Roedd hefyd yn rhoi cipolwg ar ddosbarthiad carbon deuocsid a phresenoldeb iâ dŵr.

C: Beth yw arwyddocâd y band amsugno sydd newydd ei ganfod ar Ganymede?

A: Mae tarddiad y band amsugno yn 5.9 µm ar wyneb Ganymede yn dal i gael ei ymchwilio. Mae hydradau asid sylffwrig wedi dod i'r amlwg fel ymgeiswyr posibl ar gyfer egluro'r ffenomen hon.

C: Sut mae Iau yn dylanwadu ar wyneb Ganymede?

A: Mae grymoedd disgyrchiant pwerus Jupiter yn cael effaith sylweddol ar Ganymede a'i brosesau daearegol. Mae'n chwarae rhan wrth lunio priodweddau sbectrol amrywiol y lleuad ac yn dylanwadu ar ddosbarthiad iâ dŵr.

C: Beth yw'r rhagolygon ar gyfer astudio Ganymede yn y dyfodol?

A: Bydd archwilio parhaus a datblygiadau mewn technoleg arsylwi'r gofod yn galluogi gwyddonwyr i ddarganfod mwy o fanylion am wyneb Ganymede a dyfnhau ein dealltwriaeth o'r lleuad chwilfrydig hon.