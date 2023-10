Y Llwybr i Atal Clefydau Cardiofasgwlaidd

By

Mae clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yn parhau i fod yn fygythiad sylweddol i iechyd y cyhoedd yn Awstralia, gan gyfrif am nifer sylweddol o farwolaethau a salwch. Serch hynny, mae yna lygedyn o obaith yn disgleirio drwy'r ystadegau. Mae astudiaethau wedi dangos y gellir atal tua 50 i 80 y cant o drawiadau ar y galon a strôc trwy fesurau rhagweithiol. Wrth i ymchwilwyr ymchwilio i faes iechyd digidol, yn enwedig trosoledd deallusrwydd artiffisial (AI), mae cyfleoedd newydd ar gyfer atal CVD yn dod i'r amlwg.

Gan harneisio pŵer iechyd digidol, mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion arloesol i fynd i'r afael â CVD yn uniongyrchol. Trwy ddefnyddio AI ac offer digidol eraill, ein nod yw addasu ymddygiadau, monitro ffactorau risg, a grymuso unigolion i fod yn gyfrifol am eu hiechyd cardiofasgwlaidd. Mae'r rhaglenni iechyd digidol hyn yn mynd y tu hwnt i ymyriadau traddodiadol, gan ddarparu awgrymiadau personol, nodiadau atgoffa, a chymorth i unigolion ar eu taith tuag at well iechyd.

Mae treialon a gynhaliwyd hyd yn hyn wedi dangos canlyniadau addawol, a gwelwyd canlyniadau iechyd cardiofasgwlaidd gwell ymhlith cyfranogwyr. Ni ellir anwybyddu potensial yr atebion hyn i gael effaith sylweddol ar iechyd y boblogaeth. Fodd bynnag, mae gwaith i'w wneud o hyd i sicrhau hygyrchedd eang.

Mae un o’r heriau sy’n ein hwynebu yn ymwneud â diwygio’r system iechyd ei hun, gan ei gwneud yn fwy cynhwysol ac addasadwy i atebion iechyd digidol. Er bod effeithiolrwydd y rhaglenni hyn yn amlwg, mae angen inni lywio fframweithiau rheoleiddio, modelau ad-dalu, a seilwaith gofal iechyd i sicrhau y gall mwy o bobl elwa arnynt.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw clefyd cardiofasgwlaidd (CVD)?

A: Mae clefyd cardiofasgwlaidd yn cyfeirio at ddosbarth o glefydau sy'n cynnwys y galon a'r pibellau gwaed, gan gynnwys cyflyrau fel trawiad ar y galon a strôc.

C: Sut gall rhaglenni iechyd digidol atal CVD?

A: Mae rhaglenni iechyd digidol yn trosoledd technolegau fel deallusrwydd artiffisial i addasu ymddygiadau, monitro ffactorau risg, a darparu cymorth personol, yn y pen draw grymuso unigolion i atal clefyd cardiofasgwlaidd.

C: Beth yw rhai heriau wrth roi'r atebion hyn ar waith?

A: Mae angen diwygiadau yn y system iechyd, gan gynnwys fframweithiau rheoleiddio a modelau ad-dalu, i hwyluso mynediad ehangach at atebion iechyd digidol ar gyfer atal clefyd cardiofasgwlaidd.

