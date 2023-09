Mae Juno NASA yn Dal Delwedd Syfrdanol o Iau a Lleuad Folcanig Io

By

Yn ddiweddar, mae llong ofod Juno NASA, sydd wedi bod yn cylchdroi Iau ers dros saith mlynedd, wedi dal delwedd gyfareddol o'r cawr nwy ochr yn ochr â'i lleuad folcanig, Io. Tynnwyd y llun yn ystod taith hedfan agos Juno ar 53 Mehefin o blaned Iau ar Orffennaf 31.

Mae'r ddelwedd, a broseswyd gan y dinesydd-wyddonydd Alain Mirón Velázquez gan ddefnyddio data crai JunoCam, yn arddangos cyferbyniad, lliw a miniogrwydd y ddau gorff nefol. Roedd Juno tua 51,770 cilomedr i ffwrdd o Io a 395,000 cilomedr uwchben topiau cwmwl Iau ar yr adeg y tynnwyd y ddelwedd. Mae hyn yn nodi’r cyfarfyddiad agosaf rhwng Juno ac Io hyd yn hyn, a bwriedir cynnal teithiau hedfan agosach yn ddiweddarach eleni ac yn 2024.

Mae Io, fel y mwyaf mewnol o leuadau mawr Jupiter, yn profi grymoedd disgyrchiant aruthrol o blaned Iau a'i chwaer leuadau Europa a Ganymede. Mae'r tynnu disgyrchiant hwn yn arwain at ymestyn a gwasgu'r lleuad yn gyson, sy'n cyfrannu at ei gweithgaredd folcanig uchel. Ystyrir Io fel y corff mwyaf gweithredol yn folcanaidd yng nghysawd yr haul i gyd, ac mae'n gartref i gannoedd o losgfynyddoedd a llynnoedd o lafa silicad tawdd ar ei wyneb.

Yn y dyfodol agos i Io, bydd gwyddonwyr o Sefydliad Ymchwil y De-orllewin (SwRI) yn defnyddio telesgopau Hubble a James Webb i arsylwi ar y lleuad Jovian o bellter ar yr un pryd. Bydd yr arsylwadau hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i brosesau folcanig Io ac yn helpu i ddyfnhau ein dealltwriaeth o'r corff nefol diddorol hwn.

Ffynhonnell: NASA

Diffiniadau:

- Llong ofod Juno: Y llong ofod a lansiwyd gan NASA yn 2011 gyda'r genhadaeth o astudio cyfansoddiad Iau, maes disgyrchiant, maes magnetig, a magnetosffer pegynol.

– Io: Un o leuadau mwyaf y blaned Iau sy’n adnabyddus am ei gweithgarwch folcanig dwys a’i nodweddion daearegol unigryw.

- Iau: Y blaned fwyaf yng nghysawd yr haul, sy'n adnabyddus am ei stormydd lliwgar, gan gynnwys ei Man Coch eiconig.

– Gwyddonydd Dinesydd: Unigolyn sy’n cymryd rhan mewn ymchwil wyddonol a dadansoddi data, yn aml yn defnyddio data sydd ar gael yn gyhoeddus neu’n cyfrannu at brosiectau ymchwil fel gwyddonydd nad yw’n broffesiynol.