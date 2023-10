Dadorchuddio Dirgelion Iau: Darganfyddiadau Arswydus a Mellt Trydanol

By

Yn ehangder rhanbarth gogleddol blaned Iau a elwir yn Jet N7, gwnaeth llong ofod Juno NASA ddarganfyddiad iasoer yn ystod ei 54fed taith hedfan agos. Cipiodd Juno giplun trawiadol sy’n datgelu tirwedd o gymylau cythryblus a stormydd ar hyd terfynydd y blaned. Mae'r ddelwedd iasol hon yn rhoi cipolwg diddorol ar weithrediad cywrain awyrgylch Iau ac mae'n siŵr o anfon cryndod i lawr eich asgwrn cefn.

Fodd bynnag, mae'r ddelwedd gyfareddol hon yn dal mwy nag sy'n cwrdd â'r llygad. Creodd y dinesydd-wyddonydd Vladimir Tarasov, gan ddefnyddio data crai o offeryn JunoCam Juno, ffigwr annifyr tebyg i wyneb yn dod i'r amlwg o'r cymylau. Gwelir y ffenomen hon yn aml gan Juno, lle mae ffurfiannau cwmwl yn creu delweddau trwy pareidolia - tuedd seryddwyr i ganfod siapiau cyfarwydd mewn patrymau ar hap. Mae ymddangosiad yr “wyneb” arswydus hwn yn ychwanegu elfen o ddirgelwch a dirgelwch i'r golygfeydd cosmig.

Ond nid dyna'r cyfan! Mae Juno wedi cyflawni camp ryfeddol arall yn ddiweddar trwy ddal gweithgaredd mellt trydanol Iau. Yn wahanol i'r Ddaear, lle mae mellt yn tarddu o gymylau dŵr ac yn fwy cyffredin ger y cyhydedd, mae mellt Iau yn tarddu o gymylau sy'n cynnwys cymysgedd dŵr amonia ac yn amlygu'n bennaf ger y pegynau. Mae'r ffenomen unigryw hon yn taflu llewyrch arallfydol ar wyneb enigmatig y cawr nwy.

Yn ystod dynesiad agos Juno at Iau 31ain ar Ragfyr 30, 2020, fe wnaeth y llong ofod ddal golygfa syfrdanol: fortecs ger pegwn gogleddol y blaned, yn arw gyda llacharedd bollt mellt. Prosesodd y dinesydd-wyddonydd Kevin Gill ddata amrwd JunoCam yn 2022, gan arwain at wledd weledol swynol. Mae'r darganfyddiad hwn yn gwella ein dealltwriaeth o'r mecaneg nefol sydd ar waith ar y cawr nwy cyfagos hwn.

Wrth i Juno barhau â'i genhadaeth, ni allwn ond dychmygu pa ryfeddodau a dirgelion newydd y bydd yn eu datgelu. Gyda phob cyfarfod sy'n mynd heibio, rydym yn treiddio'n ddyfnach i gymhlethdodau awyrgylch Iau ac yn gweld harddwch a chynllwyn ein cymydog cosmig.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw pareidolia?

A: Pareidolia yw'r ffenomen seicolegol lle mae unigolion yn canfod patrymau neu ddelweddau adnabyddadwy mewn ysgogiadau ar hap, megis cymylau neu wrthrychau difywyd.

C: Sut mae Juno yn dal delweddau o blaned Iau?

A: Mae Juno yn defnyddio offeryn JunoCam, sy'n dal delweddau o awyrgylch Iau yn ystod teithiau hedfan agos. Yna caiff y delweddau crai hyn eu prosesu gan ddinasyddion-wyddonwyr i greu lluniau trawiadol yn weledol.

C: Pam mae mellt Iau'r blaned yn wahanol i fellt y Ddaear?

A: Mae mellt Iau yn tarddu o gymylau sy'n cynnwys cymysgedd dŵr amonia, yn wahanol i'r Ddaear lle mae mellt yn ffurfio mewn cymylau dŵr. Yn ogystal, mae mellt Iau yn fwy cyffredin ger y pegynau, gan daflu llewyrch arallfydol ar wyneb y blaned.

C: Beth yw arwyddocâd astudio awyrgylch Iau?

A: Mae astudio awyrgylch Iau yn helpu gwyddonwyr i gael mewnwelediad i ddeinameg cewri nwy ac yn darparu gwybodaeth werthfawr ar gyfer deall atmosfferau planedol yng nghysawd yr haul a thu hwnt.