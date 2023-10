Gallai Planedau Tebyg i Iau Fod Yn Gyffredin o Amgylch Sêr Tebyg i'r Haul

By

Mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu y gall planedau tebyg i Iau fod yn digwydd yn aml yn y gofod rhyngblanedol ger ein cysawd yr haul, yn enwedig o amgylch sêr tebyg i'n haul ni. Os caiff y rhagdybiaeth hon ei chadarnhau, byddai'n nodi nad yw pensaernïaeth ein cysawd yr haul mor brin ag y credwyd yn flaenorol.

Yn flaenorol, roedd dwy ddamcaniaeth flaenllaw am yr amgylchedd y ffurfiodd ein cysawd yr haul ynddo. Roedd un ddamcaniaeth yn cynnig bod ffrwydrad uwchnofa gerllaw wedi arwain at amgylchedd cyfoethog o fetelau, a gyfrannodd fetelau trwm at ein cysawd solar ifanc. Roedd y ddamcaniaeth arall yn awgrymu bod ein haul yn ffurfio o gwmwl moleciwlaidd o nwy a llwch mewn amgylchedd dwysedd isel.

Fodd bynnag, mae darganfod cewri nwy tebyg i Iau ymhlith sêr eraill tebyg i'r haul yn y cosmos cyfagos yn darparu cefnogaeth newydd i'r ddamcaniaeth olaf. Mae Raffaele Gratton, prif awdur yr astudiaeth, yn esbonio y gallai astudiaethau helaethach yn y dyfodol egluro gwreiddiau ein cysawd yr haul ymhellach.

I ddod i’r casgliadau hyn, dadansoddodd Gratton a’i gydweithwyr ddata o’r β Pic Moving Group (BPMG), clwstwr cyfagos o sêr. Mae tua 30 o'r sêr hyn, sydd 0.8 gwaith yn fwy anferth na'r haul, yn debygol o gynnal planedau tebyg i blaned Iau mewn orbitau sefydlog. Mae'r canfyddiad hwn yn syndod gan mai dim ond 20 miliwn o flynyddoedd oed yw'r sêr hyn, yn llawer iau na'n haul ni.

Mae astudio'r planedau hyn yn heriol oherwydd eu bod yn cylchdroi eu sêr yn bell iawn, gan gymryd degawdau i gwblhau un orbit. Er mwyn canfod y planedau hyn, mae'n rhaid i delesgopau gasglu data ers sawl degawd i arsylwi ar dramwyfa, sy'n digwydd pan fydd planed yn croesi o flaen ei seren.

Er bod anawsterau o hyd o ran darganfod rhai mathau o blanedau y tu allan i'n cysawd yr haul, mae'r astudiaeth yn pwysleisio'r cynnydd a wnaed wrth adnabod planedau enfawr tebyg i blaned Iau. Mae'r ymchwil, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Communications, yn taflu goleuni newydd ar ffurfio systemau planedol o amgylch sêr tebyg i'r haul.

Ffynonellau:

– “Gall planedau tebyg i Iau fod yn gyffredin o amgylch sêr tebyg i’r haul, yn ôl yr astudiaeth” – Space.com

– Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn Nature Communications