NASA yn Darganfod Wyneb Iasol ar Iau: Golwg Dyfnach ar Pareidolia

By

Mae taith hedfan ddiweddar gan long ofod Juno NASA wedi datgelu wyneb trawiadol iasol ar Iau, mewn pryd ar gyfer Calan Gaeaf. Wedi'i chipio o uchder o tua 4,800 milltir a lledred tua 69 gradd i'r gogledd, mae'r ddelwedd yn arddangos cymylau chwyrlïol a stormydd cythryblus ar y cawr nwy, gan ffurfio wyneb gwgu hirgul. Er y gall y llun ymddangos fel cyd-ddigwyddiad ar thema Calan Gaeaf, mae'n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ffenomen seicolegol a elwir yn pareidolia.

Mae Pareidolia yn cyfeirio at duedd yr ymennydd dynol i ganfod patrymau neu siapiau cyfarwydd, fel wynebau, mewn ysgogiadau ar hap neu haniaethol. Esboniodd swyddogion NASA fod y cymylau chwyrlïol ar Iau, a welir yn aml oherwydd system tywydd cythryblus y blaned, yn addas ar gyfer pareidolia. Gall arsylwyr ddehongli'r patrymau hyn fel wynebau neu wrthrychau adnabyddadwy eraill, er gwaethaf eu natur ar hap.

Mae'r gymuned wyddonol wedi bod yn dyst i sawl achos o pareidolia ar gyrff nefol eraill yn y gorffennol. Ym mis Ionawr, darganfu seryddwyr NASA strwythur rhyfedd ar y blaned Mawrth a oedd yn debyg i wyneb arth, gan ychwanegu at y rhestr o ddigwyddiadau pareidolia diddorol. Yn ogystal, ym mis Mai y flwyddyn flaenorol, daliodd y crwydro Curiosity Mars ddelwedd o ffurfiant craig ar y Blaned Goch a oedd yn debyg iawn i “ddrws estron”. Mae gwyddonwyr yn priodoli'r ffenomenau hyn i doriadau straen naturiol a gweithgareddau seismig.

Trwy astudio topograffeg gymhleth cymylau chwyrlïol Jupiter, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael gwell dealltwriaeth o'r prosesau sy'n gyrru dynameg atmosfferig y blaned. Mae ongl isel golau'r haul yn y ffotograff diweddar yn dwysáu nodweddion yn yr ardal, gan roi mewnwelediad gwerthfawr i batrymau tywydd Iau.

Wrth i ni ryfeddu at yr wyneb iasol a ddaliwyd ar Iau, mae'n ein hatgoffa o'r rhyfeddodau a'r dirgelion sydd yn ein bydysawd helaeth. Boed hynny ar gyrff nefol filiynau o gilometrau i ffwrdd neu ar ffurfiannau serendipaidd yma ar y Ddaear, mae pareidolia yn cynnig lens hudolus y gallwn ei defnyddio i archwilio gweithrediadau mewnol ein meddyliau ein hunain a'n cysylltiad â'r cosmos.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw pareidolia?

Mae Pareidolia yn ffenomen seicolegol lle mae'r ymennydd dynol yn dehongli patrymau ar hap neu haniaethol fel siapiau neu wrthrychau cyfarwydd, megis wynebau.

Pam mae cymylau chwyrlïol ar Iau yn addas ar gyfer pareidolia?

Mae’r cymylau chwyrlïol ar blaned Iau, a achosir gan system dywydd cythryblus y blaned, yn creu patrymau sy’n gallu ymdebygu i wynebau neu wrthrychau adnabyddadwy eraill. Mae hyn oherwydd tueddiad ein hymennydd i chwilio am siapiau cyfarwydd mewn ysgogiadau amwys.

A oes enghreifftiau eraill o pareidolia yn y gofod?

Oes, bu sawl achos o pareidolia yn y gofod. Un enghraifft nodedig yw darganfod wyneb tebyg i arth ar y blaned Mawrth gan seryddwyr NASA. Mae digwyddiadau Pareidolia yn rhoi mewnwelediad hynod ddiddorol i'n canfyddiad o'r bydysawd a chyrff nefol.

Beth all gwyddonwyr ei ddysgu o astudio topograffeg gymhleth cymylau chwyrlïol Iau?

Mae astudio'r nodweddion cywrain o fewn cymylau chwyrlïol Iau yn caniatáu i wyddonwyr gael gwell dealltwriaeth o'r prosesau sy'n gyrru dynameg atmosfferig y blaned. Mae'n rhoi cipolwg gwerthfawr ar batrymau tywydd Iau a'r rhyngweithiadau cymhleth sy'n digwydd yn ei atmosffer.