Enillwyr Ffotograffydd Seryddiaeth y Flwyddyn yn Arddangos Rhyfeddodau'r Bydysawd

By

Mae enillwyr cystadleuaeth Ffotograffydd Seryddiaeth flynyddol y Flwyddyn, a gynhelir gan Arsyllfa Frenhinol Greenwich, wedi cael eu cyhoeddi. Mae’r detholiad o ffotograffau eleni yn cynnig golwg syfrdanol ar ehangder a harddwch ein bydysawd. O nifylau bywiog i olygfeydd syfrdanol o gyrff nefol, mae'r delweddau hyn yn dal yr agweddau syfrdanol ar ofod.

Un o'r delweddau hynod a enillodd y categori Young yw'r Running Chicken Nebula, a elwir hefyd yn IC2944. Yn llawn lliwiau ac yn frith o sêr, mae'r ffotograff hwn yn swyno gwylwyr gyda'i arddangosfa fywiog.

Uchafbwynt arall yw'r Rosette Nebula (NGC 2337), delwedd gymeradwy iawn a dynnwyd trwy delesgop yn Ninas Changzhou, Tsieina. Mae'r nebula hwn, tua 5,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd, yn ymestyn dros 130 o flynyddoedd golau trawiadol mewn diamedr.

Mae'r Lleuad hefyd yn tynnu sylw at nifer o ddelweddau buddugol. Mae un ffotograff sydd wedi derbyn canmoliaeth uchel yn cyfleu tramwyfa'r Lleuad yn awyr y nos, gan arddangos ei lliwiau cyfnewidiol o goch rhydlyd dwfn i felyn gwyn-gwyn-oleuol. Mae delwedd arall yn dangos y blaned Mawrth yn edrych allan o'r tu ôl i'r Lleuad, gan greu cyferbyniad trawiadol rhwng y blaned goch a lloeren y Ddaear.

Mae'r Pleiades, a elwir hefyd yn Blaendulais, yn disgleirio'n fywiog mewn ffotograff a ddaeth yn ail. Mae'r clwstwr amlwg hwn o sêr glas llachar sydd wedi'u lleoli yn y cytser Taurus i'w gweld â llygad noeth o'r Ddaear.

Nid yw'r gystadleuaeth yn canolbwyntio ar wrthrychau nefol yn unig. Mae hefyd yn cynnwys categorïau fel Skyscapes a People & Space. Mae delwedd fuddugol yn y categori Skyscapes yn dal corlun mawr yn ymestyn tuag at fynyddoedd yr Himalayan sydd â chapiau eira. Mae sprites yn ollyngiadau trydanol ysblennydd sy'n digwydd yn uchel uwchben cymylau storm fellt a tharanau.

Mae enillwyr y categori Planedau, Comedau ac Asteroidau yn arddangos golygfeydd godidog o Fenws ac Iau. Mae'r ddelwedd fuddugol yn y categori Our Sun yn cynnwys fflach solar enfawr ar wyneb yr Haul, tra bod y ddelwedd a ddaeth yn ail yn portreadu'r Haul wedi'i wrthdroi ar gyfesurynnau pegynol, gan greu ymddangosiad tanllyd unigryw.

Yn y categori Ein Lleuad, mae'r ddelwedd fuddugol yn dal Lleuad lawn olaf 2022, gyda'i chorona lleuad wedi'i achosi gan ddifreithiant golau lleuad yn atmosffer y Ddaear. Mae'r ddelwedd a ddaeth yn ail yn dangos y Plato Crater, nodwedd amlwg ar wyneb y Lleuad.

Mae'r ffotograffau buddugol hyn yn cynnig cipolwg ar fawredd a chymhlethdod ein bydysawd. Maen nhw'n ein hatgoffa o'r ehangder sydd o'n cwmpas ac yn ennyn parchedig ofn a rhyfeddod at ddirgelion gofod.

Ffynonellau:

– Arsyllfa Frenhinol Greenwich