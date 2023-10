Trafod Logoteip Newydd yn Taflu Goleuni ar Esblygiad Brandio NASA

By

Mae NASA ar fin cynnal trafodaeth gyfareddol ar ddyluniad ac arwyddocâd diwylliannol ei logoteip llyngyr eiconig. Wedi'i greu gan Richard Danne, cyflwynwyd logoteip y llyngyr yn y 1970au, gan ddisodli logo gwreiddiol yr asiantaeth, a elwir yn bêl gig, cyn iddo ymddeol. Bydd y digwyddiad, a gynhelir ym mhencadlys NASA yn Washington, yn cynnwys Danne ochr yn ochr â David Rager, cyfarwyddwr celf greadigol NASA, a phanelwyr nodedig eraill gan gynnwys Bert Ulrich, Michael Beirut, Shelly Tan, a Julia Heiser.

Mae logoteip y llyngyr, arddull coch unigryw syml ond trawiadol o’r gair “NASA,” wedi’i adfywio’n ddiweddar am ddefnydd cyfyngedig, gan danio diddordeb a chwilfrydedd ymhlith selogion gofod a selogion dylunio fel ei gilydd. Nod y drafodaeth sydd i ddod yw ymchwilio i'r dewisiadau dylunio y tu ôl i'r logoteip ac archwilio ei effaith ddiwylliannol dros y degawdau.

Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu'n fyw ar NASA Television, ap NASA, YouTube, a gwefan yr asiantaeth, gan sicrhau hygyrchedd i bob unigolyn sydd â diddordeb. Mae personél y cyfryngau yn cael y cyfle i fynychu'r digwyddiad yn bersonol trwy RSVPing i ystafell newyddion Pencadlys NASA. Gellir trefnu cyfweliadau ag arbenigwyr NASA a Richard Danne ar y safle ac o bell.

Mae logoteip y llyngyr wedi dod yn symbol eiconig sy'n gysylltiedig ag etifeddiaeth NASA a chyfraniadau at archwilio'r gofod. Mae ei ddyluniad glân, modern yn cynrychioli newid sylweddol yn null brandio'r asiantaeth yn ystod y 70au ac mae'n parhau i atseinio gyda chynulleidfaoedd hyd heddiw. Mae'r drafodaeth hon yn rhoi cyfle unigryw i gael cipolwg ar y broses greadigol y tu ôl i ddechreuad y logoteip, ei gyd-destun hanesyddol, a'i berthnasedd parhaus ym myd hunaniaeth weledol.

