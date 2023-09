Deall Effaith Seren ar Arsylwadau Exoplanet: Mewnwelediadau gan TRAPPIST-1 b

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan seryddwyr yn defnyddio data o Delesgop Gofod James Webb (JWST) yn taflu goleuni ar effaith seren ar arsylwadau o allblanedau. Ffocws yr astudiaeth oedd TRAPPIST-1 b, y blaned agosaf at ei seren yng nghysawd yr haul TRAPPIST-1. Mae TRAPPIST-1 yn seren sydd wedi'i lleoli 40 mlynedd golau i ffwrdd o'r Ddaear, ac mae wedi'i hamgylchynu gan saith allblaned maint y Ddaear.

Datgelodd yr arsylwadau efallai nad oes gan TRAPPIST-1 b atmosffer neu y gallai ei atmosffer gynnwys moleciwlau trwm fel carbon deuocsid, gan ei gwneud yn anodd ei ganfod. Fodd bynnag, tynnodd yr astudiaeth sylw hefyd at ddylanwad sylweddol y seren ei hun ar yr arsylwadau. Pwysleisiodd y tîm fod deall effaith y seren yn hanfodol ar gyfer arsylwadau yn y dyfodol o blanedau yn y parth cyfanheddol, megis TRAPPIST-1 d, e, ac f.

Nodwyd gweithgarwch serol a halogiad fel ffactorau allweddol wrth bennu natur allblaned. Mae halogiad serol yn cyfeirio at effeithiau nodweddion y seren ei hun, megis smotiau a ffacwla, ar fesuriadau atmosffer yr allblaned. Canfu'r ymchwilwyr dystiolaeth gymhellol o halogiad serol yn TRAPPIST-1 b a phlanedau eraill yn y system. Gall gweithgaredd y seren greu signalau camarweiniol, a allai arwain at ddehongliadau anghywir o awyrgylch yr allblaned.

Mae'r astudiaeth yn tanlinellu pwysigrwydd ystyried halogiad serol wrth gynllunio arsylwadau yn y dyfodol o'r holl systemau allblanedol, yn enwedig y rhai sy'n canolbwyntio ar gorsêr coch fel TRAPPIST-1. Gall y sêr hyn ddangos lefelau uchel o weithgarwch, gan gynnwys smotiau a digwyddiadau aml o fflêr. Nododd yr ymchwilwyr hefyd yr her o fodelu digwyddiadau anrhagweladwy fel fflachiadau serol, a all effeithio ar fesuriadau golau sy'n cael eu rhwystro gan y blaned.

Er efallai nad oes gan TRAPPIST-1 b awyrgylch arwyddocaol, mae'n parhau i fod yn ymgeisydd diddorol ar gyfer astudiaeth bellach. Mae system TRAPPIST-1 yn ei chyfanrwydd yn cynnig gobaith ar gyfer dod o hyd i amgylcheddau y gellir byw ynddynt y tu hwnt i'n cysawd yr haul. Bydd ymchwil ac arsylwadau pellach yn parhau i ddatrys dirgelion y system allblanedol hynod ddiddorol hon.

Ffynonellau:

— Llythyrau y Cyfnodolyn Astroffisegol

– Sefydliad Trottier ar gyfer Ymchwil i Eglublanedau ym Mhrifysgol Montreal