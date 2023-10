Mewnwelediadau Newydd i Wreiddiau Pyrstiadau Gama-Ray a Datgelwyd gan Astudiaeth NASA

By

Mewn astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan NASA, mae tîm o wyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol ynghylch tarddiad pyliau pelydr gama (GRBs). Trwy arsylwi GRB eithriadol o ddisglair, o'r enw GRB 230307A, gan ddefnyddio telesgopau gofod a daear amrywiol, gan gynnwys Telesgop Gofod James Webb NASA, Telesgop Gofod Pelydr-Gama Fermi, ac Arsyllfa Neil Gehrels Swift, mae ymchwilwyr wedi cael mewnwelediadau newydd i'r ffenomen ryfeddol. .

Ymchwiliodd yr astudiaeth i ganlyniad uno seren niwtron, a wasanaethodd fel ffynhonnell y ffrwydrad a oedd yn gyfrifol am y ffrwydrad pelydr gama. Trwy'r arsylwadau a wnaed gan Delesgop Gofod James Webb NASA, roedd gwyddonwyr yn gallu canfod presenoldeb yr elfen gemegol tellurium yng ngweddillion y ffrwydrad. Mae'r darganfyddiad hwn yn darparu gwybodaeth hanfodol am gyfansoddiad y kilonova a ffurfiwyd yn ystod yr uno seren niwtron.

Pwysleisiodd prif awdur yr astudiaeth, Andrew Levan, arwyddocâd cyfraniad Telesgop Gofod James Webb i hybu ein dealltwriaeth o ffurfio elfennau yn y bydysawd. Drwy nodi lleoliad y sêr niwtron a oedd yn rhan o'r uno, datgelodd yr astudiaeth eu bod yn byw mewn galaeth droellog tua 120,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r safle uno.

Er bod digwyddiadau cilonova sy'n deillio o uno sêr niwtron yn brin ac yn heriol i'w gweld, mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn taflu goleuni ar natur a nodweddion y digwyddiadau hyn. Ar ben hynny, mae'r ymchwil yn cynnig tystiolaeth gref i gefnogi'r ddamcaniaeth hirsefydlog bod elfennau trwm y tu hwnt i haearn yn cael eu creu trwy uno seren niwtron.

Roedd yr ymdrech gydweithredol hon yn cynnwys telesgopau lluosog yn y gofod ac ar lawr gwlad yn caniatáu i wyddonwyr gasglu cyfoeth o wybodaeth am GRB 230307A. Mae canfyddiadau’r astudiaeth yn amlygu rôl drawsnewidiol telesgopau fel Telesgop Gofod James Webb ac offerynnau’r dyfodol, megis Telesgop Gofod Rhufeinig Nancy Grace, wrth wella ein dealltwriaeth o’r bydysawd, yn enwedig trwy alluogi astudiaeth o ddigwyddiadau prin fel kilonovae a’r elfennau y maent yn eu defnyddio. cynnyrch.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

C: Beth yw byrstio pelydr-gama?



A: Mae ffrwydrad pelydr-gama yn ffrwydrad hynod egnïol sy'n rhyddhau ffrwydrad dwys o ymbelydredd pelydr-gama.

C: Beth yw kilonova?



A: Mae kilonova yn ganlyniad ffrwydrol o uno seren niwtron, a nodweddir gan gynhyrchu elfennau trwm.

C: Sut y cyfrannodd Telesgop Gofod James Webb NASA at yr astudiaeth?



A: Chwaraeodd Telesgop Gofod James Webb NASA rôl hanfodol wrth ganfod presenoldeb tellurium, elfen, yng ngweddillion ffrwydrad uno seren niwtron, gan ddarparu mewnwelediad i gyfansoddiad y kilonova.

C: Pa dystiolaeth a ddarparwyd gan yr astudiaeth ar gyfer creu elfennau trwm y tu hwnt i haearn?



A: Cynigiodd yr astudiaeth dystiolaeth gref bod uno seren niwtron yn ffynonellau posibl ar gyfer creu elfennau trwm y tu hwnt i haearn.

C: Pa mor bell i ffwrdd oedd yr alaeth droellog lle'r oedd y sêr niwtron a oedd yn rhan o'r uno yn byw?



A: Lleolwyd y sêr niwtron tua 120,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r safle uno mewn galaeth droellog.

Ffynonellau:

NASA – www.nasa.gov