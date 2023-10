Telesgop Gofod James Webb NASA yn Datgelu Jet Stream Newydd ar Gyhydedd Iau

By

Mae Telesgop Gofod James Webb (JWST) nid yn unig wedi darparu delweddau syfrdanol o'n bydysawd ond hefyd wedi rhoi mewnwelediad newydd i ni i'n system solar ein hunain. Yn ogystal â thynnu lluniau syfrdanol o'n cymdogion planedol, mae'r JWST wedi darganfod yn ddiweddar jetlif cyflym iawn ar blaned Iau, planed yr oeddem yn meddwl ein bod yn ei hadnabod yn dda.

Roedd y delweddau a ddaliwyd gan JWST y llynedd yn dangos llif jet ar blaned Iau sydd dros 3,000 milltir o led ac yn teithio ar gyflymder o tua 320 mya. Roedd y darganfyddiad newydd hwn wedi synnu ymchwilwyr, gan amlygu'r ffaith bod llawer i'w ddysgu o hyd am gymylau a gwyntoedd Iau.

Gallai presenoldeb y jetlif hwn, sy'n eistedd uwchben cyhydedd Iau, ddarparu gwybodaeth werthfawr am awyrgylch cythryblus y blaned. Trwy ddadansoddi'r delweddau ac olrhain nodweddion cylchdroi cyflym y blaned, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael dealltwriaeth gliriach o batrymau tywydd cymhleth y cawr nwy hwn.

Bydd arsylwadau JWST o atmosffer Iau yn cael eu cymharu â data o Delesgop Gofod Hubble i gael dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o systemau tywydd y blaned. Bydd y gymhariaeth hon yn helpu gwyddonwyr i benderfynu sut mae cyflymder gwynt yn newid gydag uchder ac yn cynhyrchu gwellaif gwynt, sef graddiannau cyflymder gwynt dros bellteroedd byr.

Trwy astudio'r jetlif a stormydd eraill yn y rhanbarth, mae ymchwilwyr yn credu y gallant greu llinell sylfaen ar gyfer arsylwadau yn y dyfodol ac o bosibl ragweld sut y bydd y jetlif yn amrywio yn y blynyddoedd i ddod.

Mae'r darganfyddiad hwn yn tynnu sylw at bŵer y JWST nid yn unig i archwilio rhannau pell o'n bydysawd ond hefyd i ddatgelu rhyfeddodau newydd yn ein cymdogaeth gosmig ein hunain.

