Darganfod Iau: Telesgop James Webb yn Datgelu Delweddau Mesmeraidd o'r Cawr Nwy

By

Mae Telesgop Gofod James Webb NASA yn parhau i syfrdanu gwyddonwyr gyda'i ddarganfyddiadau, y tro hwn yn darparu delweddau cyfareddol o awyrgylch Iau. Gan ddefnyddio ei weledigaeth ryfeddol, mae Telesgop Webb wedi datgelu nodweddion nas gwelwyd o'r blaen sydd wedi synnu'r gymuned wyddonol.

Un darganfyddiad arloesol a wnaed gan Delesgop James Webb yw cipio delweddau sy'n darlunio ffrwd jet cyflym sy'n mesur dros 4800 cilomedr o led yng nghyhydedd Jupiter. Mae'r delweddau hyn yn cynnig mewnwelediad newydd i wyddonwyr i hinsawdd a deinameg y cawr nwy. Mynegodd Ricardo Hueso o Brifysgol Gwlad y Basg yn Bilbao, Sbaen ei syndod, gan ddweud, “Mae’r hyn yr ydym bob amser wedi’i weld fel tarthau niwlog yn awyrgylch Iau yn ymddangos fel nodweddion crisp y gallwn eu holrhain ynghyd â chylchdroi cyflym y blaned.”

Gan ddefnyddio ei offerynnau NIRCam, cymerodd Telesgop Webb ddelweddau o blaned Iau bob 10 awr dros ddiwrnod cyfan Iau ym mis Gorffennaf 2022. Roedd y delweddau hyn, a dynnwyd mewn pedair hidlydd gwahanol a oedd yn gallu canfod newidiadau bach mewn nodweddion ar uchderau amrywiol, yn galluogi ymchwilwyr i astudio awyrgylch Iau yn mwy o fanylion. Ymhellach, fe wnaeth y telesgop fanteisio ar haenau uchder uwch yr atmosffer, a leolir 25-50 cilomedr uwchlaw pennau cymylau'r blaned. Mesurwyd cyflymder y jetlif a arsylwyd i fod tua 515 cilomedr yr awr, yn gyflymach na chorwynt Categori 5 ar y Ddaear.

Mae Telesgop Gofod James Webb, y telesgop gofod mwyaf a mwyaf pwerus a adeiladwyd erioed, yn rhan o Arsyllfeydd Mawr NASA. Ei brif bwrpas yw dal a chanolbwyntio golau, gan alluogi gwyddonwyr i edrych ymhellach yn ôl mewn amser nag erioed o'r blaen. Wedi'i leoli ym mhwynt L2 Lagrange, 1.5 miliwn cilomedr i ffwrdd o'r Ddaear, mae Telesgop Webb yn darparu man gwylio unigryw ar gyfer astudio gwrthrychau a ffenomenau nefol.

Mae'r delweddau cyfareddol hyn o blaned Iau a gasglwyd gan Delesgop James Webb, ynghyd â gallu'r telesgop i weld mewn golau isgoch a'i gydweithrediad â Thelesgop Gofod Hubble, wedi caniatáu i wyddonwyr ganfod ac olrhain llif jet Iau am y tro cyntaf. Mae'r darganfyddiadau hyn yn cynnig dealltwriaeth ddyfnach o ddeinameg atmosfferig y cawr nwy ac yn cyfrannu at ein gwybodaeth ehangach o'r bydysawd.

Ffynonellau:

– NASA: Telesgop Gofod James Webb: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html