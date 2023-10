Jaffa Cakes Ymrestru Bonnie Tyler i Ddatrys Dirgelwch y Lunar Eclipse

By

Mae’r gantores Gymreig Bonnie Tyler, sy’n adnabyddus am ei chân boblogaidd “Total Eclipse of the Heart,” wedi ymuno â Jaffa Cakes gan McVitie i daflu goleuni ar ffenomen hudolus yr eclips lleuad. Mae’r hysbyseb eiconig “total eclipse” o 1999 wedi’i adfywio, y tro hwn yn cynnwys Tyler wrth iddi dywys cenhedlaeth newydd o wylwyr drwy’r profiad hudolus.

Yn yr hysbyseb wreiddiol, mae athrawes ysgol yn defnyddio Teisen Jaffa i esbonio gwahanol gyfnodau’r lleuad i’w dosbarth. Nawr, gyda Bonnie Tyler ar ei bwrdd, mae'r hysbyseb yn cynnig golwg newydd ar y daith addysgol hon. Trwy ymgorffori ei chysylltiad â materion yn ymwneud ag eclips, mae Tyler yn gobeithio dyfnhau dealltwriaeth pobl ledled y DU o awyr y nos.

Er bod y genhadaeth i addysgu'r cyhoedd am y wyddoniaeth y tu ôl i ffenomen y lleuad yn ganmoladwy, mae'n codi'r cwestiwn: A yw Jaffa Cakes yn wirioneddol yn cael eu dosbarthu fel bisgedi neu gacennau? Mae'r ddadl barhaus hon wedi peri penbleth i ddefnyddwyr ers blynyddoedd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan ddaw'r Ddaear rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan achosi i'r Lleuad gael ei chuddio yng nghysgod y Ddaear.

C: Sut mae'r hysbyseb yn defnyddio cysylltiad Bonnie Tyler â materion yn ymwneud ag eclips?

A: Mae’r hysbyseb yn cynnwys Tyler yn trafod y wyddoniaeth y tu ôl i eclipsau’r lleuad, gan ddefnyddio ei enwogrwydd a’i chysylltiad â “Total Eclipse of the Heart” i swyno gwylwyr.

C: A yw dosbarthiad Jaffa Cakes fel bisgedi neu gacennau yn bwysig?

A: Mae'r dosbarthiad wedi bod yn bwynt cynnen a chwilfrydedd i ddefnyddwyr, gan arwain at ddadleuon parhaus am natur Jaffa Cakes.

C: Ble alla i wylio'r hysbyseb newydd?

A: Gallwch wylio'r hysbyseb newydd sy'n cynnwys Bonnie Tyler ac ymgyrch eclipse lleuad Jaffa Cakes ar [gwefan swyddogol McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).