Noson Ryngwladol Arsylwi'r Lleuad: Dathliad o Wyddoniaeth Lunar ac Archwilio

Mae Noson Ryngwladol Arsylwi’r Lleuad yn ddigwyddiad blynyddol sy’n gwahodd pobl o bob rhan o’r byd i ddod at ei gilydd ac anrhydeddu ein cymydog seryddol agosaf, y lleuad. Mae'r digwyddiad hwn, a gynhelir fel arfer ym mis Medi neu fis Hydref yn ystod cyfnod chwarter cyntaf y lleuad, yn anelu at godi ymwybyddiaeth o deithiau gwyddoniaeth lleuad ac archwilio NASA tra'n ysbrydoli unigolion i ddysgu mwy am ein lloeren naturiol.

Un o'r ffyrdd symlaf o gymryd rhan yn Noson Ryngwladol Arsylwi'r Lleuad yw trwy gamu allan ac arsylwi ar y lleuad yn uniongyrchol. Gyda'r lleuad bron wedi'i hanner-oleuo yn ei chwarter cyntaf, mae llawer o nodweddion gweladwy ar wyneb y lleuad i'w gweld, ynghyd â man cyfarfod hynod ddiddorol y dydd lleuad a'r nos lleuad a elwir yn derfynwr.

Yn ogystal ag arsylwadau personol, mae NASA wedi llunio rhestr o ddigwyddiadau sy'n digwydd ledled y byd i helpu selogion y lleuad i gysylltu a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r lleuad. Trwy chwilio yn seiliedig ar leoliad, gall unigolion ddod o hyd i ddigwyddiadau yn eu hymyl ac ymuno yn y dathliad.

Mae'r lleuad wedi swyno dynoliaeth erioed, gan mai hi yw'r corff seryddol agosaf at y Ddaear. Mae'n cylchdroi ein planed ar bellter cyfartalog o 238,860 milltir (382,500 cilomedr) ac mae ganddi 1.2% o fàs y Ddaear. Er mai dim ond un rhan o bedair yw maint y Ddaear o ran diamedr, mae ei heffaith ar ein dealltwriaeth o'r bydysawd yn anfesuradwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi ar y lleuad yn ystod Noson Ryngwladol Arsylwi'r Lleuad (neu unrhyw noson arall), ystyriwch ddefnyddio telesgopau neu ysbienddrych i gael golwg agosach. Gall adnoddau fel canllawiau ar y telesgopau a'r ysbienddrych gorau ar gyfer arsylwi'r lleuad eich cynorthwyo i ddewis yr offer cywir.

I'r rhai sy'n dymuno dal harddwch y lleuad trwy ffotograffiaeth, gall canllawiau ar sut i dynnu lluniau o'r lleuad, yn ogystal ag argymhellion ar gyfer camerâu a lensys sy'n addas ar gyfer astroffotograffiaeth, fod yn ddefnyddiol. Peidiwch ag oedi i rannu eich lluniau lleuad syfrdanol gyda darllenwyr Space.com trwy eu cyflwyno i [e-bost wedi'i warchod].

Mae Noson Ryngwladol Arsylwi’r Lleuad yn gyfle i bobl o bob oed a chefndir ddod at ei gilydd a gwerthfawrogi rhyfeddodau’r lleuad. P'un a ydych chi'n dewis cymryd rhan yn yr awyr agored, gartref, neu ar-lein, mae'r digwyddiad yn cynnig cyfle i ddyfnhau ein dealltwriaeth o wyddoniaeth lleuad tra'n meithrin cysylltiadau personol â chydymaith nefol y Ddaear.

