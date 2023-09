Y Cyflenwad Rhyfedd a Chyfyngedig o Heliwm

By

Crynodeb: Mae heliwm, elfen amlbwrpas ac unigryw, yn dod yn fwyfwy prin ar y Ddaear. Er mai hi yw'r ail elfen fwyaf niferus yn y bydysawd, mae ei phrinder ar ein planed yn deillio o'i ysgafnder sy'n achosi iddi ddianc i'r gofod allanol. Mae heliwm yn cael ei gael yn bennaf fel sgil-gynnyrch yn ystod echdynnu nwy naturiol. Mae ei allu i aros yn hynod oer yn ei gwneud yn amhrisiadwy ar gyfer cymwysiadau amrywiol megis oeri peiriannau MRI a phweru rocedi gofod. Mae'r galw am heliwm yn helaeth, yn dod o ddiwydiannau fel NASA, fferyllol, a'r Adran Amddiffyn. Mae'r Gronfa Heliwm Ffederal yn UDA, sy'n gyfrifol am gyflenwi 40% o heliwm y byd, yn wynebu dyfodol ansicr gan y gallai gael ei werthu i ddiwydiant preifat cyn bo hir. Mae gwledydd eraill sydd â ffynonellau heliwm sylweddol yn cynnwys Qatar, Tanzania, ac Algeria. Mae amcangyfrifon yn amrywio o ran y cyflenwad heliwm sy'n weddill, gyda rhagfynegiadau'n amrywio o gyn lleied â 10 mlynedd i gymaint â 200 mlynedd. Gallai'r effaith bosibl ar ddiwydiannau fod yn sylweddol, wedi'i gwaethygu gan natur gyfnewidiol prisiau heliwm.

Mae heliwm, elfen sy'n cael ei ffafrio gan blant oherwydd ei effaith llais traw uchel, yn meddu ar lawer o rinweddau a chymwysiadau rhyfeddol. Fodd bynnag, er gwaethaf ei gyffredinrwydd yn y bydysawd, mae heliwm yn dod yn fwyfwy prin ar y Ddaear. Priodolir y prinder hwn i'w allu i ddianc rhag atmosffer y Ddaear oherwydd ei ysgafnder, gan ei wneud yr unig adnodd anadnewyddadwy. Mae cynhyrchu heliwm yn digwydd trwy bydredd naturiol wraniwm a thoriwm ymbelydrol, proses sy'n cymryd biliynau o flynyddoedd.

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o heliwm yn cael ei gasglu o bocedi nwy naturiol tanddaearol fel sgil-gynnyrch y broses echdynnu nwy naturiol. Fodd bynnag, oherwydd ei ysgafnder, mae unrhyw heliwm sy'n dianc yn arnofio yn y pen draw i ymyl ein hatmosffer ac yn cael ei chwythu i ffwrdd gan wyntoedd solar. Mae'r Gronfa Heliwm Ffederal yn UDA, sy'n cyflenwi 40% o heliwm y byd, yn wynebu dyfodol ansicr gan y gallai gael ei werthu i ddiwydiant preifat cyn bo hir.

Mae priodweddau unigryw heliwm, yn enwedig ei allu i aros yn hynod o oer gyda'r berwbwynt isaf o unrhyw elfen, yn ei gwneud yn anhepgor ar gyfer cymwysiadau amrywiol. Fe'i defnyddir ar gyfer oeri magnetau uwch-ddargludo mewn peiriannau MRI ac fel ffynhonnell tanwydd ar gyfer rocedi gofod. Mae'r Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr yn y Swistir, er enghraifft, angen 120 tunnell fetrig o heliwm yr wythnos i weithredu.

Mae'r galw am heliwm yn helaeth ar draws diwydiannau. Mae NASA a SpaceX yn dibynnu ar heliwm ar gyfer rocedi tanwydd hylif, tra bod y diwydiant fferyllol a'r Adran Amddiffyn hefyd yn dibynnu'n fawr arno. Mae cyflenwad cyfyngedig a dyfodol ansicr heliwm yn peri heriau sylweddol i'r diwydiannau hyn.

Mae amcangyfrifon ynghylch y cyflenwad heliwm sy'n weddill yn amrywio, gyda rhagfynegiadau'n amrywio o gyn lleied â 10 mlynedd i gymaint â 200 mlynedd. Mae rhai arbenigwyr yn pwysleisio'r angen am ymdrechion cynyddol mewn ailgylchu heliwm i ymestyn ei oes. Mae'r canlyniadau posibl i ddiwydiannau yn ddifrifol, o ystyried natur gyfnewidiol prisiau heliwm.

I gloi, mae prinder heliwm ar y Ddaear a'i rôl hanfodol mewn amrywiol ddiwydiannau yn amlygu'r brys ar gyfer defnydd cyfrifol ac ymdrechion ailgylchu. Mae'r ansicrwydd ynghylch y Gronfa Heliwm Ffederal a'r ffynonellau cyfyngedig o heliwm mewn gwledydd eraill yn ei gwneud hi'n hollbwysig i ymchwilwyr a llunwyr polisi fynd i'r afael â chyflenwad a galw'r elfen amhrisiadwy hon yn y dyfodol.

Diffiniadau:

- Heliwm: Elfen gemegol gyda rhif atomig 2, sy'n adnabyddus am ei ysgafnder, pwynt berwi isel, a chymwysiadau amrywiol mewn diwydiannau megis archwilio gofod a delweddu meddygol.

– MRI: Delweddu Cyseiniant Magnetig, techneg delweddu feddygol sy'n defnyddio meysydd magnetig cryf a thonnau radio i greu delweddau manwl o strwythurau mewnol y corff.

– Cronfa Heliwm Ffederal: Wedi'i sefydlu yn UDA yn y 1920au i gyflenwi heliwm ar gyfer blimps, mae'n gyfrifol am gyfran sylweddol o gyflenwad heliwm y byd.

