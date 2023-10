Mae Datblygiadau mewn Technoleg Microcomb Anhrefnus yn Chwyldro Cynhyrchu Ar Hap

By

Mae technoleg nanoffotonig uwch wedi paratoi'r ffordd ar gyfer datblygiadau chwyldroadol ym maes cribau amledd optegol. Mae cribau amledd optegol, a gydnabuwyd i ddechrau gan y enillwyr Nobel Theodor W. Hänsch a John L. Hall, yn allweddol mewn ymchwil ffiseg fodern a chymwysiadau amrywiol. Ymhlith gwahanol gyflyrau deinamig cribau amledd optegol, mae'r crib anhrefnus yn sefyll allan oherwydd ei aflinolrwydd uchel.

Yn ddiweddar, ymchwiliodd tîm o ymchwilwyr dan arweiniad yr Athro Jiagui Wu ym Mhrifysgol De-orllewin (SWU) yn Tsieina i'r byd hynod ddiddorol hwn o ficrocribau anhrefnus. Microresonators yw microcombs anhrefnus sy'n cynhyrchu llu o sianeli anhrefnus, gyda phob dant crib yn ffynhonnell entropi ar gyfer cynhyrchu darnau corfforol ar hap (PRB). Arweiniodd potensial y microcombs hyn i oresgyn cyfyngiadau rhwystrau tagfeydd amser ac amlder at gynnig math newydd o lidar.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth, o'r enw “Cenhedlaeth didau corfforol 10 Tbit yr eiliad enfawr a chyfochrog gyda microcomb anhrefnus,” yn y cyfnodolyn Frontiers of Optoelectronics. Cyflogodd yr ymchwilwyr ficroresonator Si3N4 cryno a graddadwy i gynhyrchu microcribau ar raddfa sglodion. Trwy ddefnyddio amlblecsydd rhannu tonfedd, gallent ar yr un pryd gynhyrchu cannoedd o ddannedd crib anhrefnus, a oedd i gyd yn gweithio gyda'i gilydd fel ffynonellau entropi ar gyfer cynhyrchu symiau enfawr o haprifau.

Rhoddwyd yr hap a gynhyrchwyd i'r prawf a'i ddilysu gan ddefnyddio profion ystadegol NIST. Roedd y canlyniadau'n dangos potensial y dechnoleg hon, gan gynnig datrysiadau sglodion gyda'r gallu i gynhyrchu petabits yr eiliad (Pbits/s) o hapiau ffisegol. Yn nodedig, mae'r datblygiad arloesol hwn yn addo gwella cyflymder ac effeithlonrwydd cynhyrchu rhifau ar hap yn sylweddol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw cribau amledd optegol?

A: Mae cribau amledd optegol yn offer a ddefnyddir mewn ymchwil a chymwysiadau ffiseg fodern. Cawsant eu cydnabod am y tro cyntaf gan Theodor W. Hänsch a John L. Hall am eu gwaith sylfaenol yn y maes.

C: Beth yw crib anhrefnus?

A: Mewn crib anhrefnus, mae pob dant crib yn arddangos osciliad deinamig anhrefnus, gan ei gwneud yn addas ar gyfer cynhyrchu darnau corfforol ar hap.

C: Sut mae microcribau anhrefnus yn cael eu defnyddio wrth gynhyrchu didau ar hap?

A: Mae microcombs anhrefnus yn cynnwys cannoedd o sianeli anhrefnus, gyda phob dant crib yn gweithredu fel ffynhonnell entropi ar gyfer cynhyrchu darnau corfforol ar hap.

C: Pa mor gyflym y gall cynhyrchu didau ar hap gyrraedd gyda microcribau anhrefnus?

A: Mae gan ficrocribau anhrefnus y potensial i gyflawni cyfraddau petabits yr eiliad (Pbits/s) wrth gynhyrchu didau ar hap.

C: Beth yw arwyddocâd yr ymchwil hwn?

A: Mae'r ymchwil yn dangos dichonoldeb microcribau ar raddfa sglodion ar gyfer cynhyrchu symiau enfawr o ddarnau ar hap corfforol, gan gynnig atebion posibl gyda chost isel a chyfochrogedd uchel.