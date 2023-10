Pwysigrwydd Arsylwadau Atmosfferig wrth Ddeall Venuses ExoVenuses ac ExoEarths

Mae cenhadaeth Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) wedi cymryd camau breision i ddarganfod planedau daearol Parth Venus (VZ) sy'n cylchdroi o amgylch y sêr gwesteiwr llachar. Er mwyn deall hanes esblygiadol ac amodau cyfanheddol y planedau hyn, mae arsylwadau atmosfferig yn chwarae rhan hanfodol. Fodd bynnag, gall gwahaniaethu rhwng sbectra trawsyrru allblanedau tebyg i Fenws ac allblanedau tebyg i’r Ddaear fod yn heriol, gan gyfyngu ar ein gwybodaeth am exoVenuses.

Mewn astudiaeth ddiweddar, ymchwiliodd ymchwilwyr i'r gwahaniaethau mewn trosglwyddiad rhwng exoEarths damcaniaethol ac exoVenuses gyda lefelau amrywiol o garbon deuocsid atmosfferig (CO2). Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar yr exoEarths a'r exoVenuses sy'n cylchdroi TRAPPIST-1 ar ffin tŷ gwydr sy'n rhedeg i ffwrdd.

I efelychu'r arsylwadau hyn, defnyddiodd yr ymchwilwyr arsylwadau cludo PRISM Telesgop Gofod James Webb (JWST) Agos-Isgoch (NIRSpec). Archwiliwyd sbectra trawsyrru'r ddwy set o blanedau rhwng 0.6-5.2 μm a gwerthuswyd canfodadwyedd prif nodweddion amsugno.

Dangosodd y canlyniadau fod exoEarths yn arddangos nifer o nodweddion methan mawr (CH4), y gellid eu canfod mewn cyn lleied â 6 thramwyfa. Y nodwedd orau ar gyfer gwahaniaethu rhwng exoEarths ac exoVenuses oedd y nodwedd CH4 ar 3.4 μm, gan ei fod yn hawdd ei ganfod ac nid yw'n gorgyffwrdd â nodweddion CO2. Ar y llaw arall, y nodwedd sylffwr deuocsid (SO2) ar 4.0 μm oedd y dangosydd gorau o exoVenus. Fodd bynnag, roedd ei allu i'w ganfod yn dibynnu ar lai o CO2 yn yr atmosffer.

Mae’r ymchwil hwn yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i’r gwahaniaethau posibl mewn sbectra trawsyrru rhwng exoEarths ac exoVenuses. Mae'n amlygu pwysigrwydd nodweddu atmosfferau allblaned yn gywir, yn enwedig ar gyfer planedau y gellir byw ynddynt. Gall deall y gwahanol nodweddion amsugno yn yr atmosfferau hyn fod yn allweddol wrth benderfynu a yw planed yn debycach i'r Ddaear neu'n debycach i Fenws.

Yn y pen draw, mae astudiaethau fel hyn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth gyffredinol o allblanedau a'u gallu i fyw ynddynt. Trwy archwilio sbectra trawsyrru a chyfansoddiad eu hatmosfferau, rydym yn cael cipolwg ar y llwybrau esblygiadol a'r gwahaniaethau rhwng hinsawdd Venus a'r Ddaear. Mae gwybodaeth o'r fath yn ein cynorthwyo i chwilio am fydoedd cyfanheddol eraill y tu hwnt i'n cysawd yr haul.

