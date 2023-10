Ymunwch â Gwyliau Lleuad: Digwyddiad Rhyngwladol Arsylwi'r Lleuad

Bob blwyddyn, mae NASA yn trefnu digwyddiad rhyfeddol sy'n dod â phobl o bob cwr o'r byd ynghyd i arsylwi ar y Lleuad - fwy neu lai. Mae International Observe the Moon Night yn ddathliad cyhoeddus blynyddol sy’n ceisio uno selogion y Lleuad, hyrwyddo gwyddor y lleuad ac archwilio, ac anrhydeddu ein cysylltiadau diwylliannol a phersonol â chydymaith nefol y Ddaear.

Mae harddwch y digwyddiad hwn yn gorwedd yn ei hygyrchedd. Waeth beth yw eich lleoliad, gallwch gymryd rhan yn y dathliadau lleuad. Mae gennych chi'r opsiwn i fynychu neu gynnal digwyddiadau rhithwir neu bersonol, neu arsylwi'r Lleuad o gysur eich cartref eich hun. Mae'r gymuned lleuad fyd-eang yn dod at ei gilydd trwy wahanol lwyfannau megis tudalen Facebook y digwyddiad, sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #ObserveTheMoon, a grŵp International Observe the Moon Night Flickr.

Mae NASA wedi amlinellu sawl amcan ar gyfer y digwyddiad hwn. Yn gyntaf, mae'n ddathliad, gan ddod â phobl o bob cwr o'r byd sy'n rhannu angerdd am y Lleuad at ei gilydd. Mae hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth o raglenni lleuad NASA, gan wneud gwyddoniaeth lleuad ac archwilio yn fwy hygyrch i'r cyhoedd. Ymhellach, mae International Observe the Moon Night yn grymuso unigolion i archwilio byd y Lleuad a gwyddor y gofod, gan ddefnyddio Lleuad y Ddaear fel man cychwyn ar gyfer eu taith ddarganfod.

Mae'r digwyddiad yn annog rhannu straeon, delweddau, gwaith celf a mwy a ysbrydolwyd gan y Lleuad, gan feithrin cysylltiad creadigol â'n cymydog nefol. Trwy danio diddordeb mewn arsylwi ar y lleuad, mae International Observe the Moon Night yn ymestyn ei heffaith i’r awyr ehangach a’r byd o’n cwmpas, gan ysbrydoli archwilio parhaus.

Felly marciwch eich calendrau! Gellir gweld digwyddiad Rhyngwladol Arsylwi'r Lleuad eleni trwy Ddarllediad Teledu NASA. Gwrandewch am 7 pm EDT / 23:00 UTC ar Hydref 21, 2023, ac ymunwch â'r gymuned lleuad fyd-eang ar daith hudolus o ddarganfod a gwerthfawrogi'r Lleuad.

Ffynonellau:

-Cenhadaeth Orbiter Rhagchwilio Lleuad NASA, Is-adran Archwilio Cysawd yr Haul yng Nghanolfan Hedfan Gofod Goddard NASA, a sefydliadau NASA a seryddol eraill.