Effaith Asideiddio a Chynhesu'r Môr ar Gopepodau'r Arctig

By

Mae rhanbarth yr Arctig yn profi newidiadau cyflym a sylweddol ar hyn o bryd, gydag asideiddio a chynhesu yn digwydd ar gyfraddau brawychus. Mae’r trawsnewidiadau hyn yn codi pryderon am wytnwch cymunedau morol yn wyneb newidiadau amgylcheddol o’r fath. Mae sŵoplancton morol, yn enwedig copepodau calanoid, yn chwarae rhan hollbwysig yng ngwe bwyd yr Arctig. Fodd bynnag, gall amrywiadau mewn amodau amgylcheddol amharu ar boblogaethau sŵoplancton, gan arwain at ganlyniadau niweidiol i'r ecosystem gyfan.

Mae ymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar ddeall pa mor agored yw copepodau yn ystod cyfnodau bywyd cynnar i straenwyr amgylcheddol, gan eu bod yn cynrychioli tagfa hollbwysig yng nghylch bywyd copepod. Mae astudiaeth a gynhaliwyd gan Espinel-Velasco et al. (2023) archwilio ymatebion Calanus hyperboreus nauplii 4 diwrnod oed i asideiddio (pH 7.5 ac 8.1) a chynhesu (0 a 3°C), yn unigol ac ar y cyd.

Datgelodd yr astudiaeth fod cyfraddau resbiradaeth y nauplii wedi cynyddu'n sylweddol pan oedd yn destun cyfuniad o asideiddio a chynhesu. Yn syndod, ni chynhyrchodd amlygiad i'r straenwyr hyn yn unigol yr un effaith. Yn syndod, ni chanfu'r ymchwilwyr unrhyw wahaniaethau amlwg yng nghynnwys lipid a chyfansoddiad asid brasterog y naupli ar draws y gwahanol driniaethau arbrofol. Canfuwyd esterau cwyr, sy'n cynnwys tua 75% o'r cronfeydd lipid wrth gefn, a symiau uchel o asidau brasterog cadwyn hir 20:1 a 22:1, sy'n hanfodol ar gyfer atgynhyrchu copepod, ym mhob triniaeth.

Trwy amlygu sensitifrwydd nauplii i effeithiau cyfunol asideiddio a chynhesu, mae'r astudiaeth hon yn cyd-fynd â chorff cynyddol o dystiolaeth o ymchwil cysylltiedig. Mae'n taflu goleuni ar oblygiadau posibl newid byd-eang i boblogaethau copepodau'r Arctig ac yn pwysleisio pwysigrwydd deall ymatebion cyfnodau cynnar bywyd i straenwyr amgylcheddol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw sŵoplancton?

A: Mae sŵoplancton yn cyfeirio at organebau bach, yn aml yn ficrosgopig, sy'n drifftio yn y cefnfor neu gyrff dŵr eraill ac yn gwasanaethu fel un o'r prif ffynonellau bwyd i lawer o rywogaethau morol.

C: Beth yw rôl copepodau yng ngwe fwyd yr Arctig?

A: Mae copepodau, yn enwedig copepodau calanoid fel Calanus hyperboreus, yn rhan hanfodol o we fwyd yr Arctig. Maent yn gyswllt hanfodol rhwng cynhyrchwyr cynradd (fel ffytoplancton) a lefelau troffig uwch, gan weithredu fel ffynhonnell fwyd ar gyfer amrywiol rywogaethau morol.

C: Beth yw asideiddio?

A: Mae asideiddio yn cyfeirio at y broses o gynyddu asidedd (gostwng pH) mewn dŵr môr oherwydd amsugno carbon deuocsid o'r atmosffer. Mae hyn yn digwydd o ganlyniad i weithgareddau dynol, megis llosgi tanwydd ffosil.

C: Sut mae cynhesu yn effeithio ar ecosystemau morol?

A: Gall cynhesu’r cefnforoedd gael effeithiau amrywiol ar ecosystemau morol, gan gynnwys newidiadau mewn dosbarthiad rhywogaethau, newid cylchoedd atgenhedlu, ac amhariadau posibl i gydbwysedd cain gweoedd bwyd.

Ffynhonnell: Frontiers in Marine Science, DOI: 10.3389/fmars.2023.1240673