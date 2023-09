Cipolwg ar Fioamrywiaeth Annelids ym Mharth Clarion-Clipperton

By

Mae astudiaeth ddiweddar wedi rhoi mewnwelediadau newydd i fioamrywiaeth anelidau ym Mharth Clarion-Clipperton (CCZ), rhanbarth archwilio mwynau môr dwfn mwyaf y byd. Annelids, sy'n cynnwys mwydod, yw un o'r grwpiau mwyaf o facroinfertebratau a geir yn y mwd sy'n gorchuddio gwely'r môr yn y CCZ.

Defnyddiodd yr ymchwilwyr o Brifysgol Gothenburg ac Amgueddfa Hanes Natur Llundain gyfuniad o ddulliau morffolegol traddodiadol a thechnegau moleciwlaidd modern i nodi dros 300 o rywogaethau o anelidau yn y CCZ. Mae hyn yn cynnwys 129 o rywogaethau ar draws 22 o deuluoedd anelid, llawer ohonynt yn cael eu hystyried yn newydd i wyddoniaeth.

Mae deall bioamrywiaeth y Parth Cadwraeth Arbennig yn bwysig er mwyn llywio’r gwaith o ddiogelu’r ecosystemau unigryw hyn, yn enwedig gan y gallai gwaith mwyngloddio môr dwfn masnachol fod ar fin digwydd. Mae tacsonomeg, sef dosbarthiad organebau, yn hanfodol ar gyfer y ddealltwriaeth hon. Yn anffodus, mae anelidau corff meddal yn aml yn cael eu difrodi wrth gasglu, gan wneud dulliau morffolegol traddodiadol yn gyfyngedig. Felly, mae technegau DNA yn cael eu defnyddio fwyfwy i ategu adnabyddiaeth morffolegol.

Mae'r ymchwilwyr wedi gwneud ymdrech sylweddol i gyhoeddi a rhannu eu data anelid er budd y gymuned wyddonol ehangach a rhanddeiliaid sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau ynghylch mwyngloddio môr dwfn. Mae eu rhestr wirio o anelidau CCZ, er yn dal yn rhannol, yn gam pwysig tuag at greu canllawiau maes ar gyfer bywyd gwyllt yr ardal.

Wrth i Awdurdod Rhyngwladol Gwely'r Môr ystyried ceisiadau mwyngloddio ar gyfer y Parth Cadwraeth Natur, mae'r defnydd o ddata biolegol ar gyfer rheolaeth amgylcheddol wedi dod yn bwysicach nag erioed. Mae’r astudiaeth hon yn cyfrannu at gau’r bwlch gwybodaeth am fioamrywiaeth y Parth Cadwraeth Natur ac yn amlygu’r angen am ragor o ymchwil a mesurau diogelu yn y cynefinoedd môr dwfn unigryw hyn.

